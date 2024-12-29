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GAP Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı Şanlıurfa'da Başladı

GAP Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı Şanlıurfa'da Başladı
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Şanlıurfa'da düzenlenen GAP Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı'nda, bölgenin tarımsal potansiyeli, istihdam yaratma kapasitesi ve sulama altyapısının önemi vurgulandı. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, genç nüfus ve yapılan yatırımlarla bölgede ekonomik büyüme hedeflerinin arttığını ifade etti.

Şanlıurfa'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı başladı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, Şanlıurfa'da GAP Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, GAP'ın, Dicle ve Fırat nehirlerinin hayat verdiği ve Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ın yer aldığı 9 ili kapsadığını belirtti.

Bölgenin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu anlatan Maral, şunları söyledi:

"Bölgemizde genç nüfusun yüksek olması aynı zamanda GAP'ın istihdam yaratma potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu göstermekte. Son 22 yıldaki yatırımlar sonrası ulaşım altyapımızın gelişmesiyle ülkemiz dış dünyaya açılmış, ihracat 20 kat artış göstermiş ve turist sayısı artmıştır. Tarım, bölgemizin can damarı başta pamuk, fıstık, buğday, kırmızı mercimek üretimi olmak üzere birçok üründe önemli paya sahibiz. GAP'ın tarımsal potansiyeli ekonomik değere dönüştürmek için sulama altyapısının önemi tartışılmaz. Geçmiş dönemlerdeki GAP Eylem Planları ile yaklaşık 1 milyon 57 hektar alanının sulamaya açılması hedeflenmişti, bugün itibarıyla bu hedefin yüzde 64'üne ulaştık."

GAP Bölgesi'nin hayvancılık alanında da önemli bir yere sahip olduğunu belirten Maral, büyükbaş hayvan varlığının yüzde 10'una, küçükbaş hayvan varlığının ise yüzde 8'ine ev sahipliği yaptıklarını sözlerine ekledi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da programın tarım ve bereket coğrafyası Şanlıurfa'da düzenlenmesinden mutlu olduklarını söyledi.

Yapılan yatırımların bölgede kalkınma ve istihdamı geliştireceğini aktaran Vali Şıldak, şöyle konuştu:

"GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımız tarafından yatırımların hızlandırılarak büyük bir bölümünün tamamlanması, ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve istihdam artışı sağlanarak bölge halkının refah düzeyinin yükseltilmesi amacıyla dönemler halinde bölgenin ihtiyaçlarını önceleyen, içerisinde bölgenin gelişimine katkı sunacak büyük ölçekli yatırım ve projeleri yer alan çok sayıda plan ve programlar hazırlanmıştır. Hazırlanan bu programlar sayesinde diğer bölge üyeleri gibi Şanlıurfa'da büyük kazanımlar elde etmiştir."

Şanlıurfa'nın GAP bölgesinin 4'te 1'ini oluşturduğunu ifade eden Vali Şıldak, kentin nüfusunun yüzde 56'sının 0-24 yaş arası olduğunu dile getirdi.

Şıldak, "Şanlıurfa'nın gelişmesinin hızlı bir şekilde ilerleyebilmesi için sulama projelerinin tamamlanmasının yanı sıra özellikle tarımsal sulamada karşılaşılan enerji ihtiyacımızla çözümü için yenilenebilir enerji kaynaklarının devreye sokulması büyük önem arz etmektedir." dedi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Ekonomi
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