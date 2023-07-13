Gambiya, Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 için temaslarda bulundu

Gambiya Yatırım ve Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Özel Elçisi Hassan Faal, Kahramanmaraş'ta EXPO 2023'e ev sahipliği yapacak olan kentte temaslarda bulundu. Faal, EXPO 2023 projesini beğendiğini ve Gambiya olarak organizasyona destek vereceklerini belirtti.

Gambiya Yatırım ve Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Özel Elçisi Hassan Faal, EXPO 2023'e ev sahipliği yapacak olan Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu.

Faal, kentteki temasları kapsamında, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'i makamında ziyaret etti.

Daha sonra Mahçiçek ile birlikte EXPO 2023 rekreasyon alanına geçen Faal, çalışmaları yerinde inceledi.

Burada yetkililerden bilgi alan Faal ve beraberindekiler, daha sonra EXPO 2023 tanıtım filmini izledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Faal, EXPO 2023 projesini çok beğendiğini ve Kahramanmaraş'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gambiya olarak organizasyona ellerinden gelen desteği vereceklerini ve bundan dolayı katılım sağladıklarını belirten Faal, "Bu şekilde tüm dünyaya sizin ve insanlarınızın ne kadar sağlam olduğunu göstermek istiyoruz. Deprem durumundan çok hızlı bir şekilde çıkabildiniz. Bu gücünüze daha da güç kattınız ve ayakta kaldınız. Benim buradaki görevim Türkiye ve Gambiya arasındaki yatırımların geliştirilmesi yönündeydi. Bundan dolayı inanıyorum ki eşsiz bir ilişki kuracağız." diye konuştu.

Başkan Mahçiçek de Gambiya'nın EXPO 2023'e katılım sağlayacak 29 ülkeden biri olduğunu hatırlatarak, "Kendileri ağustos ayında açacağımız EXPO'muza katılacaklar. Ülkemizin Afrika ülkeleriyle hem ekonomik hem de sosyal münasebetleri her geçen gün büyüyor. EXPO'muzun çok önemli bir katkısı da katılan ülkelerle ekonomik işbirliği gerçekleştirmektir." ifadelerini kullandı.