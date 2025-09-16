Galatasaray, Ağustos Ayında Borsa'da Yatırımcısına En Fazla Kazandıran Spor Kulübü Oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında ağustos ayında yatırımcısına en fazla kazandıran kulüp yüzde 17,7 ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ağustos ayında rekorlar kırarken, bu durum spor hisselerine de olumlu yansıdı. Söz konusu ayda BIST 100 endeksi yüzde 5,07 yükselirken, spor endeksi de yüzde 9,77 arttı.

Spor endeksi içindeki hisselerin performansına bakıldığında ise ağustos ayında yatırımcısına en fazla kazandıran kulübün yüzde 17,7 ile Galatasaray olduğu görüldü. Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'ın borsa ligindeki bu performansı yatırımcısını sevindirdi.

Bu dönemde Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri yüzde 12,4 arttı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 8,1 yükseldi.

Fenerbahçe Futbol AŞ ise yatırımcısına yüzde 1,63 kaybettirdi.

Yılbaşından bu yana en fazla kazandıran Fenerbahçe

Spor şirketlerinin yılbaşından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında ise farklı bir tablonun ortaya çıktığı görüldü. Fenerbahçe'nin yatırımcısına en fazla kazandıran kulüp olması dikkati çekti. Bu dönemde Fenerbahçe hisseleri yüzde 30,5 yükseldi.

Galatasaray'ın hisseleri yüzde 9,9 değer kazandı. Aynı dönemde Beşiktaş yüzde 34,5, Trabzonspor ise yüzde 40,9 kaybettirdi.

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Galatasaray ağustos ayını 22 milyar 410 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı. Galatasaray'ı 15 milyar 625 milyon lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 9 milyar 645 milyon 697 bin 936 lira piyasa değeriyle Beşiktaş ve 9 milyar 525 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2024, Temmuz 2025 ve Ağustos 2025 kapanış fiyatı, değişimi, 2024 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle: