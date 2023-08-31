Galata Köprüsü'nde Bakım Onarım Çalışmaları Tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Galata Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları kapsamında 1. Etap olan Karaköy-Eminönü yönündeki çalışmalar tamamlandı. 2. Etap çalışmaları için Eminönü-Karaköy istikameti trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan Galata Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları çerçevesinde 1. Etap olan Karaköy-Eminönü yönündeki çalışmalar tamamlandı. 2. Etap çalışmaları çerçevesinde Eminönü-Karaköy istikameti bir süre trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Galata Köprüsünde bakım onarım çalışmalarına başladı. İstanbul'un trafiğinde en kilit noktalarından biri olan Galata Köprüsü 13 Ağustos tarihinden itibariyle yolda bakım ve onarım çalışmasına başlanmıştı. Bakım onarım çalışmaları çerçevesinde 1. Etap olan Karaköy - Eminönü yönündeki çalışmalar tamamlandı. 2. Etap çalışmaları çerçevesinde Eminönü - Karaköy istikameti bir süre trafiğe kapatılacak.

Çalışmalar süresince kapalı olacak olan Eminönü - Karaköy yönüne gitmek isteyen sürücüler için alternatif güzergah paylaşıldı. Alternatif güzergahların ise Ragip Gümüşpala Caddesi, Unkapanı Kavşağı, Atatürk Köprüsü ve Tersane caddesini olduğu belirtildi. - İSTANBUL