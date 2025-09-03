GAİB, Yılın İlk 8 Ayında 7,7 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) yılın 8 ayında 7,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

GAİB'ten yapılan açıklamaya göre, yılın 8 ayında bölgeden 7,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, Ağustos ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azalarak 972,8 milyon dolara düştü.

Gaziantep'in ihracatı ise Ağustos'ta yüzde 4,8 azalarak 808,7 milyon dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ihracat rakamlarının 8 aylık dönemde yüzde 2,6 artışla 7,7 milyara yükseldiğini, Ağustos bazında ise düşüş olduğunu kaydetti.

Gaziantep'in ilk 8 aydaki ihracat performansının yüzde 0,6 artışla 6,5 milyar dolar olduğunu ancak istedikleri seviyede olmadığını vurgulayan Kileci, şunları kaydetti:

"Zorlu finansal koşullara rağmen yine de geçen senenin üzerinde kalan tüm ihracatçılarımızı kutluyoruz. Öte yandan geçtiğimiz günlerde büyüme rakamları da açıklandı. İkinci çeyrekte yüzde 4,8 büyüyen ekonomimiz her ne kadar bizi sevindirse de net ihracatın büyümeyi geri çekmesi bizleri düşündürdü. İhracatın büyümeye pozitif katkı vermesi Türk ekonomisi ve Türk sanayicisi için büyük önem arz ediyor."

Kileci, bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 39 pay ile ilk sırada yer aldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Afrika Ülkeleri yüzde 16,6 pay ile ikinci ve AB Ülkeleri yüzde 16,3 pay ile üçüncü sırada bulunmaktadır. Toplam 197 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiş olup bu ülkelerden Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, Suudi Arabistan, Libya, İran ve Cibuti Bölge ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca makine halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, iplikler, bitkisel yağlar, değirmencilik ürünleri, ağaç ve orman ürünleri, diğer gıda müstahzarları ile sabun ve yıkama müstahzarları Bölgeden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur."