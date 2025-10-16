Haberler

GAİB Üyeleri, Yılın İlk 9 Ayında 2,6 Milyar Dolar Hububat İhracatı Gerçekleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, yılın ilk 9 ayında toplam 2,6 milyar dolarlık hububat ihracatı gerçekleştirdi. Irak ilk sırada yer alırken, Suriye'ye ihracat %44,8 arttı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyeleri, yılın ilk 9 ayında 2,6 milyar dolarlık hububat ihracatı gerçekleştirdi.

GAİB'den yapılan açıklamaya göre, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı, yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 4,6'lık artışla 2,6 milyar dolara ulaştı.

Bölgenin hububat ihracatında Irak pazarı 725,9 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Suriye'ye yapılan ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,8'lik artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, küresel fiyat oynaklıklarına karşı dirençli, inovasyona dayalı bir ihracat modeliyle sürdürülebilir büyümeyi tüm pazarlarda kalıcı hale getirmeyi öncelediklerini belirtti.

Kadooğlu, "Türkiye'nin toplam ihracatı içinde yüzde 4,5 paya sahip olan hububat sektörü, bölgemizdeki yaklaşık yüzde 30'luk payı ile Güneydoğu'nun ekonomik omurgasını oluşturuyor. Bu fark, tarımsal üretimden işlenmiş gıda ihracatına kadar uzanan zincirdeki disiplinin, güvenilirliğin ve yıllar içinde oluşan güçlü sanayi kültürünün bir sonucudur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Ekonomi
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri

İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri!
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
Sigara tiryakileri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem başlıyor

Tiryakiler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem başlıyor
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Mourinho'dan Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.