Güneydoğu Anadolu'dan kasım ayında yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Güncelleme:
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), kasım ayında 998,7 milyon dolar ihracat yaparken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalma yaşandı. İhracatta Irak, ABD ve Suriye gibi pazarlar öne çıkıyor.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), kasım ayında 998,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayında bölgeden yapılan toplam ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 998,7 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Bölge ihracatında öne çıkan pazarların Irak, ABD, Suriye, İngiltere, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, İran, Libya ve Cibuti olduğunu ifade eden Kileci, bölgeden en çok makine halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaş, iplik, bitkisel yağ, değirmencilik ürünleri, ağaç ve orman ürünleri satıldığını dile getirdi.

Ocak-kasım döneminde toplam ihracatın 10,9 milyar dolara ulaştığını belirten Kileci, şunları kaydetti:

"Bölgemiz ihracatçıları tüm zorluklara rağmen üretimde ve pazarlamada güçlü bir direnç sergiliyor. Sürdürülebilir büyüme için ihracatçılarımızı destekleyen yapısal adımları hızlandırmamız gerekiyor. Önümüzdeki süreçte rekabet gücümüzü artırmak için dijitalleşme, sürdürülebilir üretim ve yeni pazarlara açılmaya odaklanmamız gerekiyor. Finansmana erişimin kolaylaştırılması, lojistik maliyetlerinin düşürülmesi ve ihracatçımıza destekleyici politikaların sürdürülmesi bu dönemde kritik önem taşıyor."

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Ekonomi
