GAİB Ekim Ayında İhracatta %3,1 Artış Sağladı

Güncelleme:
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Ekim ayında 1 milyar 105 milyon 906 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre %3,1 artış kaydedildi.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, küresel ekonomideki dalgalanmalara ve bölgesel üretim gücüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ekim ayında 1 milyar 105 milyon 906 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artış sağlandı. Dünya ticareti büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Küresel belirsizliklere ve değişen pazar dinamiklerine rağmen ihracatçılarımız kararlılıkla üretmeye, ülkemizin ekonomik gücünü artırmaya devam ediyor. Bu tablo, bölgemizin istikrarlı üretim yapısının ve ihracat potansiyelinin açık bir yansımasıdır."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Ekonomi
