GAGİAD 30. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, derneğin 30'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Koçer, mesajında, 327 üyeyle kentin en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olduklarını belirtti.

Hayata geçirilen projelerle ülke, bölge ve kentin ekonomisine katkı sağlayan misyon üstlendiklerini aktaran Koçer, şunları kaydetti

"Dijitalleşmeden, sürdürülebilirliğin her alanına kadar çok farklı başlıklarla düzenlediğimiz organizasyonlar hem günümüz dünyasının gittiği noktada yeniliklere ayak uydurma konusunda öncülük etme hem de yaşanan gelişmelere farklı perspektif geliştirmenin gayretinde oldu. Üyelerimiz bu faaliyetlerimiz sayesinde yeni projeksiyon geliştirip fırsatları da daha önceden görme imkanı yakalamaktadır. Yeni gelişme ve fırsatları çok yakından takip etmemiz gereklidir."

Koçer, derneğin kurulduğu günden bu yana önemli projelere imza attığını ifade etti.

Derneğin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir ziyareti gerçekleştireceklerini anlatan Koçer, "30 yıldır gururla yürüdüğümüz bu yolda hep daha iyi ve daha yeniye ulaşmanın gayesinde olduk. Bugünlere kolay gelmedik ama her adımda daha büyük başarılara imza attık." değerlendirmesinde bulundu.