Gabar'daki petrol dünyanın en kalitelisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gabar bölgesinde yapılan keşifle Türkiye tarihinin en büyük petrol keşfini yakaladıklarını açıkladı. Keşfedilen petrolün İngiltere Brent petrolden bile daha kaliteli olduğunu belirten Bakan Dönmez, Türkiye'nin petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığını azaltacaklarını söyledi. Kategori: Ekonomi