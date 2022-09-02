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G7 Maliye Bakanları Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planını onayladı

Ekonomi Haberleri

G7 Maliye Bakanları Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planını onayladı

G7 Maliye Bakanları, Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planlarını onayladıklarını bildirdi.

G7 Maliye Bakanları, Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planlarını onayladıklarını bildirdi.

ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanları Almanya'da düzenlenen toplantının ardından ortak açıklama yaptı.

Rusya- Ukrayna Savaşı ve bunun küresel ekonomi üzerindeki etkisine karşı ortak tepkiyi görüşmek üzere toplantının bugün yapıldığı ifade edilen açıklamada, G7'nin Ukrayna'ya destek sağlama konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Haziran'da yapılan G7 Liderler Zirvesi'nde alınan kararlara bağlı kalındığı ve bu doğrultuda Rus menşeli ham petrol ve petrol ürünlerine tavan fiyat uygulama planının onaylandığı bildirildi.

Böylece Rusya'nın gelirleri ve Ukrayna'daki savaşı finanse etme yeteneğini azaltılmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, "AB'nin Rusya'ya karşı altıncı yaptırım paketindeki ilgili tedbirlerin zaman çizelgesiyle bu uygulamayı uyumlu hale getirmeyi hedefliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rus petrol ürünlerinde ise tavan fiyat seviyesinin gerektiğinde yeniden gözden geçirileceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi

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