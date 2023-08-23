G20 Ülkeleri 2022'de Fosil Yakıtlara 1.4 Trilyon Dolar Harcadı

Kanada merkezli bir düşünce kuruluşunun raporuna göre, G20 ülkeleri 2022'de fosil yakıtlara 1.4 trilyon dolar kamu kaynağı harcadı. Bu miktarın çoğu tüketicilere yönelik destek şeklinde olsa da yaklaşık üçte biri, yeni fosil yakıt üretimine yatırım olarak harcandı. Bu durum, Paris İklim Anlaşması hedeflerine ulaşma olasılıklarını sınırlıyor.

Kanada merkezli bir düşünce kuruluşu, dün yayınladığı raporunda G20 ülkelerinin sadece 2022'de fosil yakıtlara 1.4 trilyon dolar kamu kaynağı harcadığını öngördü. Bu miktarın çoğu tüketicilere yönelik destek şeklinde olsa da yaklaşık üçte biri, yeni fosil yakıt üretimine yatırım olarak harcandı.

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü (IISD) adlı bağımsız düşünce kuruluşu tarafından hazırlanan ve dün yayımlanan rapora göre G20 hükümetleri, 2022'de tahminen 1,4 trilyon ABD doları tutarındaki kamu kaynaklarını fosil yakıtlara harcadığı öngörüldü. Harcanan kamu kaynaklarının büyük bir kısmı tüketicilere yönelik destek iken, yaklaşık üçte biri (440 milyar ABD doları) yeni fosil yakıt üretimine yönelik yatırımları teşvik etme amaçlı kullanıldı.

Artan fosil yakıt harcamaları ve tüketimi göz önüne alındığında rapor, bu durumun 2015'te imzalanan Paris İklim Anlaşması tarafından belirlenen iklim hedeflerine ulaşma olasılıklarını da ciddi şekilde sınırladığını vurguladı.

AÇLIK İÇİN YILLIK MALİYET 40 MİLYAR DOLAR

ABD Dünya Gıda Programı (2022) 2021 yılında, dünyadaki aç insanlar için acil gıda tedariki sağlamanın 2030 yılına kadar yıllık yaklaşık 40 milyar ABD dolarına mal olacağını tahmin etmiştir. Fakirlikle mücadele eden sivil toplum kuruluşu Oxfam (2022), 2022 itibariyle bağışçı hükümetlerin aşırı ve kronik açlıkla mücadele etmek için 2030'a kadar her yıl yaklaşık 37 milyar ABD doları yatırım yapması gerektiğini tahmin etmiştir.