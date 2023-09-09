Haberler

G20 Sonuç Bildirgesi: Mevcut hedefler ve politikalar aracılığıyla 2030'a kadar yenilenebilir enerji kapasitesini küresel olarak 3 katına çıkarma...

Ekonomi Haberleri

G20 Sonuç Bildirgesi: Mevcut hedefler ve politikalar aracılığıyla 2030'a kadar yenilenebilir enerji kapasitesini küresel olarak 3 katına çıkarma çabalarını takip ve teşvik edeceğiz.

G20 Sonuç Bildirgesi: Mevcut hedefler ve politikalar aracılığıyla 2030'a kadar yenilenebilir enerji kapasitesini küresel olarak 3 katına çıkarma çabalarını takip ve teşvik edeceğiz

Kaynak: AA / Ekonomi

G20 Liderler Zirvesi Enerji Politika Ekonomi Haberler

title