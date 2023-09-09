G20 Sonuç Bildirgesi: Gelişmekte olan ülkelerin düşük karbon/emisyona geçişlerini desteklemek üzere düşük maliyetli finansman sağlamalarını...
G20 Sonuç Bildirgesi: Gelişmekte olan ülkelerin düşük karbon/emisyona geçişlerini desteklemek üzere düşük maliyetli finansman sağlamalarını kolaylaştırmak için çalışacağız.
G20 Sonuç Bildirgesi: Gelişmekte olan ülkelerin düşük karbon/emisyona geçişlerini desteklemek üzere düşük maliyetli finansman sağlamalarını kolaylaştırmak için çalışacağız
Kaynak: AA / Ekonomi