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G20 Sonuç Bildirgesi: Gelişmekte olan ülkelerin düşük karbon/emisyona geçişlerini desteklemek üzere düşük maliyetli finansman sağlamalarını...

Ekonomi Haberleri

G20 Sonuç Bildirgesi: Gelişmekte olan ülkelerin düşük karbon/emisyona geçişlerini desteklemek üzere düşük maliyetli finansman sağlamalarını kolaylaştırmak için çalışacağız.

G20 Sonuç Bildirgesi: Gelişmekte olan ülkelerin düşük karbon/emisyona geçişlerini desteklemek üzere düşük maliyetli finansman sağlamalarını kolaylaştırmak için çalışacağız

Kaynak: AA / Ekonomi

G20 Liderler Zirvesi Finans Ekonomi Haberler

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