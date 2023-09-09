G20 Sonuç Bildirgesi: G20 Finansal İstikrar Kurulu'nun kripto varlıkların faaliyetlerinin düzenlenmesi, denetimi ve gözetimine ilişkin üst düzey...
G20 Sonuç Bildirgesi: G20 Finansal İstikrar Kurulu'nun kripto varlıkların faaliyetlerinin düzenlenmesi, denetimi ve gözetimine ilişkin üst düzey önerilerini onaylıyoruz.
G20 Sonuç Bildirgesi: G20 Finansal İstikrar Kurulu'nun kripto varlıkların faaliyetlerinin düzenlenmesi, denetimi ve gözetimine ilişkin üst düzey önerilerini onaylıyoruz
Kaynak: AA / Ekonomi