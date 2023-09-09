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G20 Sonuç Bildirgesi: G20 Finansal İstikrar Kurulu'nun kripto varlıkların faaliyetlerinin düzenlenmesi, denetimi ve gözetimine ilişkin üst düzey...

Ekonomi Haberleri

G20 Sonuç Bildirgesi: G20 Finansal İstikrar Kurulu'nun kripto varlıkların faaliyetlerinin düzenlenmesi, denetimi ve gözetimine ilişkin üst düzey önerilerini onaylıyoruz.

G20 Sonuç Bildirgesi: G20 Finansal İstikrar Kurulu'nun kripto varlıkların faaliyetlerinin düzenlenmesi, denetimi ve gözetimine ilişkin üst düzey önerilerini onaylıyoruz

Kaynak: AA / Ekonomi

G20 Liderler Zirvesi Finans Ekonomi Haberler

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