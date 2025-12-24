FuzulEv'in yeni pazarlama ve marka iletişim müdürü belli oldu

Tasarruf finansmanı alanında faaliyet gösteren FuzulEv'in yönetim kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Pazarlama ve Marka İletişim Müdürü Eray Akıncı oldu.

Tasarruf finansman şirketlerinin öncü kuruluşlarından FuzulEv'in yeni Pazarlama ve Marka Müdürü Eray Akıncı oldu. Açıklamaya göre, uzun yıllar medya sektöründe yöneticilik yapan Eray Akıncı, son yıllarda markaların pazarlama, dijitalleşme ve kurumsal iletişim alanlarında görev aldı. İstanbul Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon bölümlerinde öğrenim gören Eray Akıncı, bazı yayın organlarında programlar yaptı ve Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarında pazarlama ve iletişim departmanlarında yöneticilik yaptı. - İSTANBUL