Fuzul tasarruf finansman sektöründeki eğilimlere dair analiz yayımladı

Fuzul, tasarruf finansman sektöründeki 2025 trendlerine ilişkin yeni analizini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, analiz, sektörün hızla büyüdüğünü, ürün tercihlerinde ve bölgesel katılımlarda dikkati çekici eğilimlerin yaşandığını ortaya koydu. Analizde, özellikle dijitalleşmenin ve regülasyonların sektörün dönüşümünde kilit rol oynadığına yer verildi.

Fuzul'ün açıkladığı verilere göre, tasarruf finansmanı sektörüne olan ilgi artış gösterdi. Yılın ilk yarısında Fuzul sistemine katılan yeni müşteri sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2,7 katına çıkarak yüzde 169'lık artışla 32 bin 982'den 88 bin 736'ya ulaştı.

Yıllık projeksiyonlara göre 2025, tasarruf finansman sektörü için yıllık bazda yüzde 92'ye yakın bir müşteri büyümesi potansiyeli taşıyor.

Bir önceki yıl 92 bin 578 yeni müşteriyi tasarruf finansman sektörüyle tanıştıran Fuzul, sayının yıl sonunda yüzde 191 artışla 177 bin 472 civarına ulaşmasını bekliyor.

Bu yıla büyüme ivmesiyle başlayan tasarruf finansman sektörü, yılın ilk yarısında önceki yılın toplam müşteri sayısının yüzde 95,9'u kadar yeni müşteri kazandı. Sayının yıl sonuna kadar yaklaşık 350 bine ulaşması bekleniyor. Bu eğilim, tasarruf finansmanının Türkiye'nin finansal ekosisteminde kritik bir çözüm haline geldiğini ortaya koydu.

Konut finansmanına yönelim ve Anadolu'dan artan talep

Fuzul ile tasarruf yapan kullanıcıların ürün tercihlerinde belirgin bir değişim gözleniyor. Buna göre, geçen yıl yüzde 30,9 olan konut finansmanı talebi, bu yıl yüzde 33,6'ya yükseldi. Bu kapsamda, 2024-2025 döneminin ilk altı ayında yüzde 169 gibi güçlü mutlak artışlar kaydedildi. Yılın ilk 6 ayında, geçen yıla kıyasla yaklaşık 2,7 kat daha fazla yeni müşteri sisteme katıldı.

Müşteri katılımında İstanbul liderliğini sürdürürken, Ankara, Konya, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirler ilk beşteki yerini koruyor. En dikkati çekici eğilimlerden biri, Anadolu şehirlerinden gelen taleplerdeki net artış oldu.

Özellikle İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki şehirlerden gelen yüksek talepler, tasarruf finansman sisteminin artık bölgesel çeşitliliğe daha açık ve coğrafi olarak yaygın hale geldiğini gösteriyor.

Fuzul özelinde tasarruf finansman modeline katılım oranlarında dijital kanallar önemli bir yer tutuyor. Geçen yıl dijital reklamlardan gelen satış adetleri 15 bini aşarken, bir yıl içinde yaklaşık yüzde 50 artış göstererek bu yılın aynı döneminde 30 bine yaklaştı.

Dijitalleşme, özellikle genç ve teknolojiye daha yatkın kitlelere ulaşmada öne çıkıyor. Mobil uygulamalar ve çevrim içi platformlar üzerinden erişimler giderek artıyor. Müşteri iletişiminde çağrı merkezi en çok tercih edilen kanal olsa da sosyal medya ve şubeler gibi farklı kanallar da aktif olarak kullanılıyor.

Müşterilerin tasarruf finansmanına katılım motivasyonlarında kısa vadeli bireysel sözleşmelere ve erken tahsisat sürelerine olan ilgisi artıyor. Fuzul'ün kefilsiz sisteme dahil olma imkanı ve kişiye özel esnek ödeme planları, yeni müşterileri sistemle tanıştırmada önemli bir avantaj sağlıyor.

Müşteri geri bildirimlerine göre, şeffaflık, ulaşılabilirlik, dijital erişim ve teslimat süreçlerinin sorunsuz tamamlanması tasarruf finansman sisteminden temel beklentiler olarak öne çıkıyor. Doğru bilgilendirme ve şeffaf iletişim, müşteri güvenini doğrudan etkiliyor.

Tasarruf finansmanı sektöründe rekabet arttı

Sektörün daha kurumsal ve güvenilir hale gelmesini sağlayan 2021'deki düzenlemelerle sektör, 2020 sonundaki 140 bin aktif müşteri sayısından, geçen yıl sonunda 550 bine yaklaşan bir büyüme yaşadı.

Temmuz ayı itibarıyla iki şirket daha lisans alarak tasarruf finansman sektöründe faaliyet göstermeye başladı. Böylelikle bu alanda hizmet veren 8 şirket oldu.

Sektörün sözleşme büyüklüğü son yıllarda katlanarak arttı. Sözleşme hacmi 2023 ocak ayında 4,78 milyar lirayken, 2024 ocakta 14,1 milyar liraya yükseldi.

Bu yılın ocak ayında 57,55 milyar lira olan hacim, mayısta 88,69 milyar liraya ulaştı. Dikkati çekici büyümenin parçası olan Fuzul, kendi sözleşme büyüklüğünü 2023 Ocak-2025 Mayıs döneminde 1,19 milyar liradan 26,03 milyar liraya taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, tasarruf finansman modelinin mevcut ekonomik koşullarda bireyler için güçlü bir çözüm olduğunu belirtti.

Yüksek finansman maliyetleri ve peşinat zorlukları karşısında, sundukları faizsiz ve kolay erişilebilir ev veya araç sahibi olma imkanının sektöre olan ilgiyi her geçen gün arttırdığına vurgulayan Akbal, "2025'in ilk yarısında gözlemlediğimiz rekor büyüme ve yıl sonu için 200 bin yeni müşteri hedefimiz, sektörümüzün Türkiye'nin finansal sağlığı için sunduğu stratejik çözümü ve büyük gelecek potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Bu ivme ile yüz binlerce kişinin tasarruflarının yatırıma dönüşmesine katkıda bulunacağız." ifadelerini kullandı.