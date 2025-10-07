Futurebright Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Faaliyete Geçti

Futurebright Group ve Aktif Bank'ın iştiraki Aktif Portföy tarafından kurulan Futurebright Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayıyla 28 Ağustos tarihinde faaliyetlerine başladı.

Türkiye'nin veri işleme alanında önde gelen markalarından FutureBright ve Türkiye'nin en kapsamlı finansal teknoloji ekosistemi olarak faaliyet gösteren Aktif Bank'ın iştiraki Aktif Portföy, FutureBright Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu SPK onayıyla kurdu. 10 milyon dolar büyüklüğündeki fon, yapay zeka veri servisleri, gerçek zamanlı veri altyapıları ve DaaS (Data as a Service yani verinin servis olarak sunulması) modelleri geliştiren erken aşama girişimcilere yatırım yapacak.

Fon, girişimcilere yalnızca yatırım değil, hızlandırılmış büyüme için gerekli olan tüm olanakları sağlamayı hedefliyor;

Güçlü analitik altyapı kurulumu,

FutureBright Group'un geniş müşteri ağına doğrudan erişim,

Stratejik marka konumlandırması desteği,

Orta Asya başta olmak üzere bölgesel iş geliştirme desteği.

FutureBright kurucu ortağı Akan Abdula, "Veri ekonomisi artık yalnızca bir teknoloji meselesi değil; ülkelerin kaderini belirleyecek stratejik bir alan. Türkiye ve bölge ülkeleri ya kendi yolunu çizecek ya da başkalarının verisinin hamallığını yapacak. Bu fon, kaderini başkasına teslim etmek istemeyenler için atılmış küçük ama kararlı bir destek adımdır" diyerek bu açılımın önemine dikkat çekti.

Aktif Bank Müşteri Deneyimi ve İletişim Grup Başkanı Gamze Gürkan Numanoğlu, "İştirakimiz Aktif Portföy'ün stratejik amaçlarından biri tematik yatırım fonları ile Türkiye girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak. Geleceği şekillendireceğini öngördüğümüz sektörlerden DaaS alanında FutureBright ile kurduğumuz ve vizyonumuzla birebir örtüşen bu iş birliğinin girişim ekosistemine hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - İSTANBUL