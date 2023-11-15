"Future Of Laboratories" programı ikinci yılında büyüyerek devam ediyor

Siemens Healthineers Türkiye tarafından düzenlenen "Future Of Laboratories"in (FOL) ikincisi, bu yıl FOL² adıyla sağlık girişimcilerine özel olarak gerçekleştirildi.

Siemens Healthineers Türkiye tarafından düzenlenen "Future Of Laboratories"in (FOL) ikincisi, bu yıl FOL² adıyla sağlık girişimcilerine özel olarak gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Healthineers Türkiye öncülüğünde, Acıbadem Mehmet Aydınlar Üniversitesi ve Acıbadem Labmed'in işbirliği ile geçen yıl üniversite öğrencileri için kurgulanan program, bu sene girişim ekosistemi içerisinde yer alan ve sağlık dikeyinde faaliyet gösteren yerli girişimlere katkı sağlamak üzere "Kuluçka Programı" olarak yeniden şekillendirildi.

Program, Acıbadem Mehmet Aydınlar Üniversitesi, Acıbadem Labmed, Acıbadem Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) ve Siemens Healthineers Innovation Think Thank (ITT) işbirliğiyle düzenlendi.

Girişim ekosistemindeki yerli girişimlere ve KOBİ'lere açılan FOL² ile laboratuvar diagnostiği alanındaki darboğazların yenilikçi fikirlerle iyileştirilmesi hedeflendi. Eğitimlerin ardından gerçekleştirilen demo günü, Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü'nde düzenlendi.

Girişimcilerin projelerini sağlık profesyonellerine sunduğu oturumlara Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sonemel, Türkiye Laboratuvar Diagnostiğinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gürdal Şahin, Siemens Healthineers Orta Doğu ve Avrupa Bölgesi Laboratuvar Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Martin Fuhrer, Siemens Healthineers Innovation Think Tank Başkanı Sultan Haider, Acıbadem Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güldal Süyen, Acıbadem Labmed Klinik Laboratuvarları Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Mustafa Serteser ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu da katıldı.

Yerli projelere destek

FOL² Kuluçka Programı, Türkiye laboratuvar diagnostiği dünyasının önde gelen fikir liderlerinin katkıları ile hazırlanan eğitimlerle laboratuvar girişimcilerine bilgi ve birikim kazandırmayı amaçlıyor.

Bu yılki programa dahil olan girişimciler, uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle fikirlerini projeleştirerek demo gününe hazırlandı. Demo gününde yatırımcılar ve sektörün fikir liderleriyle buluşan girişimciler, kendilerini tanıtma ve bağlantı kurma fırsatı elde etti.

Projeler ağırlıklı olarak klinik laboratuvar süreçlerinde yapay zeka, pre-analitik süreçlerde dijital ve akıllı uygulamalar, dijital morfoloji, disiplinler arası test geçişleri, yeni nesil hasta başı (POC) tanı cihazı çözümleri ve laboratuvar süreçlerinde insana bağlı hataların azaltılması üzerine yoğunlaştı.

Etkinlik kapsamında Doç. Dr. Cemal Kazezoğlu, Prof. Dr. Mustafa Serteser ve Martin Fuhrer'in katkılarıyla "Türkiye'de Laboratovar Diagnostiği", Özerk Şener, Berktug İncekas, Timuçin Bilgor, Kemal Payza ve Selçuk Bayer'in katkılarıyla da "Sağlık Sektöründe İnovasyon ve Yatırım Ekosistemi" konulu paneller gerçekleştirildi.

Sekiz yerli girişimci projesinin yatırımcılarla buluştuğu demo gününde en beğenilen üç proje NevaSoft, Onreal Biotechnology, Retinow Sağlık Teknolojileri ve ARGE Sanayi AŞ'ye ait projeler oldu. Nevasoft, geliştirdiği yapay zeka destekli kan analiz yazılımıyla birinci proje seçildi.

"Yapay zekanın girişimci akıllara ihtiyacı var"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, Türkiye'de sağlık sektörünün ciddi bir inovasyon ve proje geliştirme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu potansiyelin projeleştirilerek hayata geçirilmesinde kamu, girişimciler ve özel sektör işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Memişoğlu, özellikle laboratuvar süreçlerinde yapay zeka kullanımının popülaritesini vurgulayarak, "Sağlıkta yapay zeka kullanımı muayeneden teşhise, tedaviye, hızlı ve hatasız veri analizine kadar biz profesyonelere ve sağlık kurumlarına sayısız faydalar sunuyor. Ancak bir adım öteye gidip, inovatif olmak için yapay zekanın girişimci akıllara ihtiyacı var. Bugün burada tam da bu noktayı iyi anlamış, yapay zekayı akla dönüştürmeyi hedefleyen bir toplulukla beraberiz. Bu tür programların çoğalmasını ülkemizdeki sağlık sektörünün gelişimi açısından çok önemli buluyorum." ifadelerini kullandı.

Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sonemel de ülkedeki sağlık sektörünün gelişimi açısından sağlık girişimcilerinin sayısının ve niteliğinin artmasının önemli olduğunu kaydetti.

Sonemel, "Marka olarak özellikle üniversitelerle yaptığımız nitelikli bilimsel eğitim programlarıyla bu anlamdaki etki alanını genişletiyor ve uzmanlığımızı paylaşıyoruz. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ve TEKMER bu yolculukta hem bize hem de girişimcilere ev sahipliği yaparak alt yapı sağlıyor. Sektörümüz ve şirketimiz paydaşlarımıza teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Acıbadem Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güldal Süyen de sağlık ekosisteminin kalbinde yer alan bir üniversite olduklarını aktararak, "Sahip oldukları bilgi birikimini ve enerjiyi sağlık ve teknoloji alanında faaliyet gösteren her düzeyden girişimci ve işletmeye aktarmayı oldukça önemsiyoruz. Sağlığın çeşitli alanlarında hizmet gösteren firmalarla ortak kuluçka programları yürütmek bu ekosistemi güçlendirmenin önemli bir yolu. FOL² programı ile laboratuvar çözümleri gibi niş bir alanda yenilikçi yaklaşımlara kapılarımızı açmak bizim çok kıymetli ve gurur verici." açıklamasında bulundu.