Furkan Tekstil, Paris'te sürdürülebilir kumaş koleksiyonunu tanıttı

Tohum Holding'in tekstil grubu şirketleri arasında yer alan Furkan Tekstil, Paris'te düzenlenen Texworld fuarında sürdürülebilir kumaşların da yer aldığı koleksiyonunu tanıttı. Şirket, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen hazır giyim markalarının kumaş gruplarındaki onaylı çözüm ortağıdır.

Tohum Holding'in tekstil grubu şirketleri arasında yer alan Furkan Tekstil, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Texworld fuarında sürdürülebilir kumaşların da yer aldığı koleksiyonunu tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen hazır giyim markalarının kumaş gruplarındaki onaylı çözüm ortağı olan Furkan Tekstil, 300'ü aşkın çeşitten oluşan koleksiyonundan seçtiği ürünlerle fuara katıldı.

"Kumaş Dünyası" sloganıyla sektörde yer alan Furkan Tekstil, PolyRoza markasıyla bu pazarda son yıllarda ihracata dönük hamlelerle büyümeye devam ediyor.

Fuar sürecinde Furkan Tekstil'in standını ziyaret edenler arasında Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de yer aldı. Ziyaretçiler, Furkan Tekstil ekibinin yaptığı sunumlarda şirketin ihracat hedefleri ve ürettiği ürünler hakkında bilgilenme şansı buldu.

"Avrupa pazarındaki büyük alıcılarla görüşmek için Paris'teydik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Furkan Tekstil Genel Müdürü Metehan Altuntaş, "daha sürdürülebilir bir dünya" talebinin yükselişine paralel olarak ürettikleri "recycle" kumaşları Paris'te ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını bildirdi.

Altuntaş, "Tekstil ve hazır giyim markalarının sürdürülebilir kumaşlara olan ilgisinin artmasıyla kendi koleksiyonumuzda da bu tür özel kumaşlara yer vermeye başladık. Şirketimiz ve ülkemiz için yeni fırsatlar oluşturmak ve özellikle Avrupa pazarındaki büyük alıcılarla görüşmek için ihracat ekibimizle Paris'e geldik, bundan memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Tekstil kasları güçlü olan Türkiye'nin dünyada daha nitelikli ve katma değerli ürünlerle global bir çözüm ortağı olduğunu kaydeden Altuntaş, "Sektörde 30. yılını dolduran Furkan Tekstil, ülkemizin vizyonuna paralel olarak global pazarlarda yer almak için dünyanın birçok ülkesinde sektör profesyonelleriyle buluşmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.