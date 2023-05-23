Fuat Oktay: Türkiye'nin gelecek 20 yılının planları hazır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Altın Mekan Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelerek Türkiye'nin gelecek planları hakkında açıklamalarda bulundu. Oktay, Türkiye'nin altyapısının öz güveni olan bir gençlik ve milletin ortaya çıkması olduğunu belirtti. Ayrıca ekonomi alanındaki yapısal dönüşümlerle Türkiye'nin kriz sarmalından kurtulmasının hedeflendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Gerek doğal gaz gerek petrol gerekse diğer kıymetli madenler bazında, nereden ne çıkaracağımızla alakalı, nerede hangi çalışmaları yapacağımızla ilgili gelecek yirmi yılın planları var, hazır ve defalarca Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunların tek tek üzerinden geçmiş durumdayız." dedi.

Oktay, Başkent Millet Bahçesi'ndeki Altın Mekan Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Seksen yılda yapılanlardan fazlasını AK Parti iktidarlarıyla son 20 yılda yaptıklarını belirten Oktay, "Son 20 yıldaki akamete uğratma çabalarına rağmen, çok net ve dik duran bir liderin, siyasi iradenin, uzun vadeli hükümetlerin olması Türkiye'nin kalkınma yol haritasında aslında çok ciddi bir mihenk taşıdır." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılını son 20 yılda hazırlanan bu altyapının üstüne inşa edeceklerini dile getiren Oktay, "Asıl altyapı, enerjide, savunma sanayisinde, sağlıkta veya diğer alanlarda kurduğumuz altyapı değil, asıl altyapı aslında öz güveni olan bir gençlik ve öz güveni olan bir milletin ortaya çıkmış olmasıdır." ifadesini kullandı.

Oktay, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz, Afrika ve Balkanlar'da, "oradan ne alabiliriz" şeklinde değil, "göz göze hizada" ilişki kurduğunu anlatarak, Batılı ülkelerin bu sebeple Türkiye'den rahatsız olduğunu kaydetti.

"Turist güvenli limana gelir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, son yıllarda ekonomi alanında gerçekleştirilen yapısal dönüşümlerle Türkiye'yi ekonomik kriz sarmalından kurtarmayı hedeflediklerini anlattı.

Muhalefetin, "hiçbir vizyonu ve ufku olmadığını" ve "hiçbir işi yapıp, hiçbir projeyi gerçekleştiremediğini" söyleyen Oktay, "Sadece gençlere ve bütün ülkeye korku pompalayan bir zihniyetin ürünü olduğu için şunu bile göremiyor; turizmde pandemi öncesini de çok geride bırakan 51,5 milyon turistle ve 46,5 milyar dolarlık bir turizm geliriyle, bu yıl 2023'te dünyanın üçüncü büyük turizm ülkesi, ziyaret edilen ülkesi konumuna giden bir Türkiye'yi göremeyecek kadar burunlarının diplerini görmekten de acizler. Turist güvenli limana gelir, beğenmediği, kısıtlandığı yere gelir mi?" diye konuştu.

Fuat Oktay, 2023 hedeflerinin, "60 milyon turist ve 56 milyar dolarlık turizm geliri" olduğunu belirterek, bunu 2028'de, "90 milyon turist, 100 milyar dolarlık bir turizm geliri"ne çıkarmayı amaçladıklarını aktardı.

"Değişimin ta kendisini görürsünüz"

Türkiye'nin geçen yıl enerji maliyetlerinin aşırı artmasından kaynaklı 60 milyar dolarlık ilave gideri olduğunu belirten Oktay, 110 milyarlık dolarlık toplam enerji giderinin ülke içerisinde kalması için bu alanda çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Fuat Oktay, "Gerek doğal gaz gerek petrol gerekse diğer kıymetli madenler bazında, nereden ne çıkaracağımızla alakalı, nerede hangi çalışmaları yapacağımızla ilgili gelecek yirmi yılın planları var, hazır ve defalarca Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunların tek tek üzerinden geçmiş durumdayız." dedi.

Böylece gençlerin, geleceği, değişimi dışarıda aramayacaklarını ifade eden Oktay, gençlerin kendilerine, geleceğin Türkiye'sine uygun, çok büyük hedefler koymaları gerektiğini anlattı.

"Mevsimlik milliyetçi kesildiler"

Oktay, AK Parti'de samimiyet ve liyakatın bulunduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Millet ittifakında bu olmadı ve onun için de çatırdamaya başladı. Birinci turda terör örgütlerinin söylemlerine sığınanlar, ikinci turda birden mevsimlik milliyetçi kesildiler. Şimdi üçüncü tur olsa ne kesilecekler veya 29 Mayıs sabahı ne olacaklar, hangi söyleme sarılacaklar onu da merak ediyoruz. Milletimiz bunu görüyor. Sabah güneş doğarken söylediklerini akşam güneş batarken veya battıktan sonra inkar eden bir yapıya siz ülkeyi teslim edemezsiniz, milletimiz de etmedi zaten."

Seçim öncesinde Millet İttifakı'nın "algı için yaptırdığı anket sonuçlarına güvendiğini" söyleyen Oktay, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Biz zaten kendi anketlerimizi de yapıyoruz. Sahanın böyle olduğunu zaten biliyorduk. Bizim farkımız ile Millet İttifakı'nın farkı, Recep Tayyip Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun farkı buradadır. Recep Tayyip Erdoğan gerçeklik üzerinden gider. Diğerleri hayal satmayla meşguldüler ve sattıkları hayale kendileri de inanmaya başladılar sorun oradaydı. Biz trendin yukarı doğru gittiğini son bir ayda her fırsatta ifade ettik. Hatta biz birinci turda bitirebileceğimizle alakalı çok ciddi motiveydik ve çalışıyorduk. Kendileri, hatırlayın yüzde 60'lara varan anketleri yayınlıyorlardı. Yani bunların gerçek olabileceğine dair en ufak bir düşünceye sahip olanların bence bu seçime hiç katılmamaları gerekiyordu. Çünkü anketleri yönetemeyenlerin Türkiye'yi yönetmesi mümkün değil."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, muhalefetin, 14 Mayıs'ta, seçim sandıklarıyla parti genel merkezleri arasında veri akışını sağlayamadığını da belirterek, "Kendi sandığındaki bilişim sistemini yönetemeyen bu liyakatsiz ekip, dijital Türkiye'yi kendilerine versek nasıl yöneteceklerdi? Yönetme şansları yok." dedi.

Türkiye Yüzyılı'nın, teknolojik, sosyal, kültürel alanda, sanatta ve sporda bir bütün olarak değişim anlamına geldiğini anlatan Oktay, gençlerin sadece teknolojide değil, diğer alanlarda da gelişmesini sağlamanın önemine dikkati çekti.

Millet Bahçesi'ne, yerli otomobil Togg ile gelen Fuat Oktay, program yerine ise gençlerle bindiği "Nostaljik Tramvay" ile geçti.