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FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried Bahamalar'da tutuklandı

Ekonomi Haberleri

FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried Bahamalar'da tutuklandı

Kripto para borsası FTX'in Kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried'ın ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da tutuklandığı bildirildi.

Kripto para borsası FTX'in Kurucusu ve eski Üst Yöneticisi ( Ceo ) Sam Bankman-Fried'ın ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da tutuklandığı bildirildi.

Bahamalar Başsavcısı Ryan Pinder tarafından yapılan yazılı açıklamada, FTX'in eski CEO'su Bankman-Fried'ın Bahamalar polisi tarafından tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, Bankman-Fried'ın tutuklanmasının ABD'nin suç duyurusu ve muhtemel iade talebine dair resmi bildirimin ardından yapıldığı aktarıldı.

Bahamalar Başbakanı Philip Davis de konuya ilişkin, "Bahamalar ve ABD, kamu güvenine ihanet etmiş ve kanunları çiğnemiş olabilecek FTX ile bağlantılı tüm bireylerden hesap sormak konusunda ortak çıkarlara sahip." değerlendirmesinde bulundu.

FTX, kasım ayında, ABD'de iflas sürecini başlatmış ve şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etmişti.

Kripto para borsası FTX, rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.

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Kaynak: AA / Ekonomi

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