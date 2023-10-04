FTC, Amazon'a Karşı Antitröst Davası Başlattı

FTC (Federal Ticaret Komisyonu), geçtiğimiz hafta e-ticaret devi Amazon'a karşı çığır açan bir antitröst davası başlattı. Komisyon, şirketin rekabeti bozarak pazardaki tekelci gücünü kötüye kullanmak amacıyla benimsediği haksız rekabet yöntemlerini hedef alıyor. Ayrıca iddialar arasında, şirketin rakiplerini ve satıcıları üzerinde baskı kurarak fiyatları ve alışveriş kalitesini düşürmek gibi adil rekabeti engellemeyi amaçlayan politika ve prosedürler kullanması var.

Amazon'un rekabet stratejileri mercek altında

FTC, davada Amazon'un devasa büyüklüğünün bir etken olmadığını vurguluyor ve şirketin dışlayıcı davranışlar sergileyerek mevcut rekabeti engellediğini, yeni oyuncuların pazarı ele geçmesini zorlaştırdığını öne sürüyor.

Komisyon, şirketin satıcıları diğer platformlarda indirim yaptıkları için cezalandırdığı iddiasının da altını çiziyor. Bu cezaların arasında şirketin arama sonuçlarını manipüle ederek satıcıları göstermediği ve Prime programını kullanarak perakendecileri rekabet etmesi var.

Yapay zeka maçında sahaya Amazon çıkıyor!

Amazon ise iddiaları "gerçeklikler ve hukuk açısından yanlış" olarak nitelendiriyor. Şirketin küresel kamu politikalarından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı ve genel danışmanı David Zapolsky, FTC'nin tüketicilere zarar vereceğini savunarak bu davanın FTC'nin asıl misyonundan radikal bir sapma olduğunu öne sürüyor.

FTC, Amazon'a karşı başlatılan bu davanın asıl amacının tüketicileri ve rekabeti korumak olduğunu belirtiyor. Ancak bazı eleştirmenler, FTC Başkanı Lina Khan'ın şirkete karşı uzun süredir devam eden bir husumeti olduğunu ve bu davayı kişisel bir ideoloji savaşı olarak gördüğünü öne sürüyorlar.

FTC Başkanı Lina Khan, Amerika'nın en popüler şirketlerinden birine karşı uzun süredir devam eden ve kamuoyunda oldukça ses getiren bir karalama kampanyası yürütüyor ve bu son dava da bundan farklı değil.

Don't Break What Works (Çalışan Şeyi Bozma) kampanyası sözcüsü Chandler Smith Costello

Dava, FTC'nin Amazon'a karşı aldığı bir dizi önlemin sonuncusu olarak dikkat çekiyor. FTC, anlaşmazlıkta belirtilen tüm rekabete aykırı uygulamalara karşı bir tedbir kararı talep etmekte.