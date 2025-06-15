FSM Köprüsü Global Wellness Day'in 14'üncü yılı kapsamında magenta rengine büründü

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Global Wellness Day'in 14'üncü yılı kutlamaları kapsamında magenta rengiyle aydınlatıldı.

İyi yaşam bilincini yaymayı amaçlayan ve tamamen ücretsiz etkinliklerle kutlanan Global Wellness Day, bu yıl 170'ten fazla ülkede milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu yılki teması "Yeniden Bağlan" olarak belirlenen Global Wellness Day kapsamında, bireylerin doğayla, toplumla ve kendileriyle yeniden bağ kurması hedeflendi.

Etkinlikler çerçevesinde İstanbul'da FSM Köprüsü'nün yanı sıra Malezya'daki TRX binası, Arjantin'in Villa Elisa kentindeki Monumento del Sembrador heykeli, Suudi Arabistan'daki Kingdom Tower ve ABD'nin Ohio eyaletindeki Cleveland Terminal Kulesi gibi yapılar da magenta rengiyle aydınlatıldı. Magenta rengi, dönüşüm ve yaşam enerjisinin simgesi olarak Global Wellness Day'in mesajını dünya genelinde görünür kılmayı amaçladı.

Global Wellness Day çerçevesinde dünya genelinde on binlerce noktada yoga, nefes terapisi, seminer, orman banyosu ve yaşlı ziyaretleri gibi etkinlikler düzenlenirken, Türkiye'de ise İstanbul Boğazı'nda gün doğumu yogası, orman yürüyüşleri, çocuklar için sağlıklı yaşam atölyeleri, ses meditasyonu ve patili dostlarla yoga gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Katılımcılar, doğayla iç içe etkinliklerle hem fiziksel hem zihinsel sağlıklarını destekleyerek yeniden bağ kurdu.

"170 ülkede milyonlarca insan Global Wellness Day'i kutluyor"

Global Wellness Day kurucusu Belgin Aksoy, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Global Wellness Day'in, her yıl haziran ayının ikinci cumartesi günü kutlanan, iyi yaşama, daha mutlu, daha sağlıklı bir hayata adanmış bir gün olduğunu söyledi.

Sağlık sorunlarının ardından yeniden sağlığına kavuşması üzerine evrene teşekkür etmek amacıyla böyle bir gün arayışına girdiğini aktaran Aksoy, "Ancak şaşırtıcı bir şekilde dünyada böyle bir günün hiç olmadığını gördüm. İyi yaşama adanmış bir günün olmaması beni çok şaşırttı oysa iyi yaşamak hepimizin ortak hayali." şeklinde konuştu.

Aksoy, bunun üzerine 170 kişinin katıldığı bir kutlamayla 14 yıl önce yolculuklarına başladıklarına değinerek, "Bugün geldiğimiz noktada, 170 ülkede milyonlarca insan Global Wellness Day'i kutluyor. Haritada bulmakta zorlanacağınız küçücük adalarda bile bu kutlamaların yapıldığını görmek beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Global Wellness Day'in Türkiye'den çıkmış olmasına rağmen en az kutlandığı ülkelerden birinin yine Türkiye olduğunu aktaran Aksoy, Türkiye'deki Global Wellness Day kutlamalarının arttığını görmekten büyük mutluluk duyduğunu, bu hareketin küçük ama emin adımlarla büyüdüğünü belirtti.

Aksoy, Türkiye'de alışveriş merkezlerinde, otellerde, sahillerde, caddelerde, parklarda köpeklerle yoga etkinliğinden sağlıklı yiyeceklerin ve içeceklerin ücretsiz sunumuna kadar Global Wellness Day kapsamında çok çeşitli aktiviteler gerçekleştirildiğini aktararak, kutlamaların dünyada yüzde 100 ücretsiz ve hiçbir ticari amaç güdülmeden yapıldığını vurguladı.

"Bu günün, Birleşmiş Milletler'in resmi takvimine girmesi önemli"

Global Wellness Day kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün, Global Wellness Day'in rengi olan magenta ile ışıklandırıldığına dikkati çeken Aksoy, "Bu benim için sadece bir ışıklandırma değil, ülkemin bu günü resmi olarak kucakladığını gösteren bir simge. Evet, dünyanın bir ucundaki adalarda kutlanıyor olması güzel ama ben bir Türk'üm. Türk olmaktan gurur duyuyorum ve ülkemi çok seviyorum. Aslında çok ihtiyacı var Türkiye'nin böyle bir şeye." dedi.

Aksoy, köprülerin dünyanın farklı köşelerinde bu özel gün için aydınlatılmasının önemli olduğunu ancak Türk olarak Türkiye'de bu günün sahiplenilmesinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayarak, "En büyük dileğim, Global Wellness Day'in Birleşmiş Milletler'in resmi takvimine girmesi. Bu gerçekleştiğinde en mutlu günüm o gün olacak. Bu olduğunda benden sonraki jenerasyonlar da bu günü kutluyor olacak." ifadelerini kullandı.

"Birçoğumuz aslında yürümüyoruz"

Global Wellness Day kapsamında iyi yaşamı destekleyen 7 adımlık manifestoya da değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Her gün spor yapın, günde bir saat yürüyün. Spor deyince hepimiz korkuyoruz ama sadece yürümekten bahsediyoruz. Bir saat boyunca yürümek şart değil sadece 24 saat içerisinde 1 saat yürüdüğünüzden emin olun. Birçoğumuz aslında yürümüyoruz. Plastik şişe kullanmayın, bunların hem sağlığımıza hem çevreye zararları büyük. Sağlıklı beslenin, bu aslında çok basit hepimiz nasıl beslenmemiz gerektiğini biliyoruz. Ailenizle birlikte yemek yiyin. Bu aslında önerilerimiz arasında en sevdiğim maddelerden biri."

Aksoy, çocuklardaki obezitenin temel nedenlerinden birinin ekran karşısında ne ve ne kadar yediklerinin farkında olmadan yemek olduğunu kaydederek, bu durumun ileride psikolojik sorunlara da yol açabileceğini ifade etti.

Manifestolar arasında en değerli bulduklarından birinin de "iyilik yap" maddesi olduğunu vurgulayan Aksoy, "Son olarak saat 22: 00 de uyu maddesi var. Bu maddelerin her biri birbirine bağlı zincirin halkaları ve birkaçını hayatınıza aldığınız zaman hayatınız iyileşiyor." değerlendirmesinde bulundu.