FreeZone, FUT Fest'te yer aldı

Ana sponsoru olduğu FUT Esports iş birliğiyle gençlerin oyun ihtiyaçlarını ve espor tutkularını desteklemeyi sürdüren Vodafone FreeZone, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda 4 binden fazla kişinin katılımıyla düzenlenen FUT Fest'te yer aldı.

Ana sponsoru olduğu FUT Esports iş birliğiyle gençlerin oyun ihtiyaçlarını ve espor tutkularını desteklemeyi sürdüren Vodafone FreeZone, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda 4 binden fazla kişinin katılımıyla düzenlenen FUT Fest'te yer aldı.

Vodafone açıklamasına göre, festival katılımcılarını FreeZone "güzellikleriyle" buluşturan Vodafone, turnuvada mücadele eden FUT Esports ekibine tam destek verdi ve konserler, hediyeler, oyunlarla genç oyunseverlerin 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, oyun ve espor dünyasının her geçen gün daha da büyüdüğünü belirterek, "Newzoo 2023 verilerine göre, ülkemizde 14 milyon genç aktif olarak farklı platformlarda oyun oynuyor ve oyun içerikleri tüketiyor. Gençlerin yüzde 75'i espordan haberdar, yüzde 73'ü de Twitch ve YouTube üzerinden oyun içeriklerini takip ediyor." ifadelerini kullandı.

Vodafone FreeZone markasıyla 7 yıl önce adım attıkları espor pazarına yaklaşık 45 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Hem Vodafone'lu müşterilerimiz için sunduğumuz Gamer ek paketleri hem de yeni gelen genç müşterilerimize sunduğumuz FreeZone Gaming portföyümüz ile gençlere internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait hediyeler kazanma şansı sağlıyoruz. Gaming portföyümüzle 2018 yılından bu yana 1 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştık. Geçen yıl başlattığımız FUT Esports iş birliğiyle gençlerin oyun ihtiyaçlarını ve espor tutkularını desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, 4 binden fazla kişinin katılımıyla düzenlenen FUT Fest'te yer almaktan ve bu festivale özel olarak düzenlediğimiz etkinliklerle genç oyunseverlerin 19 Mayıs coşkusuna ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz."

Oyun uygulamalarında kullanılabilecek ek internet hediyesi

Verilen bilgiye göre, Vodafone FreeZone, oyunsever gençlere özel, tarifelerinin içine oyun uygulamalarında kullanabilecekleri 20 GB'a varan ek internet hediye ediyor. PUBG Mobile, Wild Rift, Team Fight Tactics, Free Fire, Zula gibi mobil oyunların yer aldığı bu uygulamalar, içerik üretici ve tüketicilerinin en çok kullandığı sosyal medya mecralarından Twitch ve Discord gibi uygulamaları da içeriyor.

Sadece paket içerikleriyle değil, ek faydalarla da oyuncuları destekleyen Vodafone FreeZone, Microsoft Xbox PC GamePass'te 3 ay ücretsiz üyelik ve Vodafone Yanımda uygulaması içindeki Her Şey Yanımda pazar yeri üzerinden oyun ekipmanlarında geçerli indirim faydası sağlıyor.

Vodafone FreeZone, FUT Esports iş birliğiyle de hem esporu takip eden gençleri hem de espor ekosistemini destekliyor. Türkiye'nin en büyük espor kulüplerinden biri olan FUT Esports'un ana sponsoru olan FreeZone, bu iş birliği kapsamında bir yandan oyun endüstrisini geliştirecek yeni ve faydalı içerikler üretiyor, bir yandan da oyun turnuvaları ve Twitch yayınlarında hem takımın hem esporseverlerin yanında yer alarak Türkiye'deki espor ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunuyor.

Vodafone, espor alanında bugüne kadar pek çok sponsorluk gerçekleştirdi. 2017'de esporun güçlü takımlarından Bahçeşehir SuperMassive Esports iş ortaklığıyla ilk adımını atan Vodafone, 2018'de Riot Games ile daha kapsamlı ve büyük bir adım atarak, Türkiye'deki en büyük profesyonel espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'ne isim sponsoru oldu.

2019 sonunda Türkiye Espor Federasyonu'nun düzenlediği ilk resmi espor turnuvası TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'na ismini veren Vodafone, 2021'de oyun portföyüne Riot Games'in mobil oyunu Wild Rift'i kattı. Aynı yıl Lokum Games ile beraber Zula FreeZone CUP 2021'i gerçekleştiren Vodafone, 2022'nin ilk aylarında ise Free Fire 5G Turnuvası'nı düzenledi.