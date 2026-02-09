Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy görevinden erken ayrılıyor

Fransa Merkez Bankası (Banque de France) Başkanı Francois Villeroy de Galhau, görev süresinin dolmasına bir yıldan fazla süre kala, haziran ayı başında görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Fransa Merkez Bankasından yapılan açıklamada, 66 yaşındaki Villeroy'un görev süresinin normal şartlarda tamamlanmasına bir yılı aşkın bir süre kala haziran ayı başında görevinden ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Villeroy'un, dezavantajlı gençler ve aileler yararına faaliyet gösteren Katolik Apprentis d'Auteuil Vakfının başına geçeceği ifade edildi.

Villeroy'un bu sürpriz istifa kararı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yeni bir atama yapma fırsatı sundu. Macron tarafından belirlenecek halef isminin, göreve başlayabilmesi için Ulusal Meclis Maliye Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa para politikasında ağırlığı olan Villeroy'un istifa kararının ardından yayımladığı mesajda, Fransız mevkidaşının 11 yıllık "sadık ve özverili" hizmetine vurgu yaptı. Lagarde, "Yönetim Konseyi, François'nın masaya getirdiği gerçekçilikten ve güçlü Avrupa vizyonundan büyük ölçüde yararlandı. Kendisi her zaman ECB'nin bir dostu olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.