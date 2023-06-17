Fransa, düşük emisyonlu uçakların geliştirilmesi için yıllık 300 milyon euro yatırım yapacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız hükümetinin 2024 ila 2030 yılları arasında yıllık 300 milyon euro yatırım yaparak daha fazla yakıt verimliliğine sahip yeni bir motorun geliştirilmesini ve daha hafif uçak tasarımını teşvik edeceğini söyledi.

PARİS, 17 Haziran (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız hükümetinin 2024 ila 2030 yılları arasında yıllık 300 milyon euro (329 milyon ABD doları) yatırım yaparak daha fazla yakıt verimliliğine sahip yeni bir motorun geliştirilmesini ve daha hafif uçak tasarımını teşvik edeceğini söyledi.

Macron, Fransız uçak motoru üreticisi Safran'a Cuma günü yaptığı ziyarette Fransa'nın "ultra düşük enerjili uçaklar konusunda şampiyon olması gerektiğini" dile getirdi.

Macron, küçük hibrit, elektrikli ya da hidrojen yakıtlı uçakların geliştirilmesine yönelik yeni oyuncu ve startup'lar için 50 milyon euro ayrılması da dahil olmak üzere düşük emisyonlu uçakların geliştirilmesini teşvik etmeye yönelik bir dizi önlem açıkladı.

Macron, yenilikçi biyoyakıtların geliştirilmesine de ayrıca 200 milyon euro harcanacağını belirtti.

2021'de Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) üyesi havayolu şirketleri, 2050 yılına kadar karbon emisyonlarında net sıfıra ulaşma taahhüdünde bulunmuştu.

IATA'ya göre, bu taahhüt, hava taşımacılığını Paris Anlaşması'nın küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin altında tutma hedefine uygun hale getiriyor.