Haberler

Fransa: Belçika'nın (dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılması) endişesini anlıyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Benjamin Haddad, Belçika'nın dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılmasına ilişkin endişelerini anladıklarını ifade etti. Haddad, NATO toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya askeri destek sağlama konusundaki kararlılıklarından ve dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımı üzerindeki tartışmalardan bahsetti.

Fransa'nın Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Benjamin Haddad, Avrupa'da dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılması konusunda, bu varlıkların büyük kısmını barındıran Belçika'nın endişelerini anladıklarını belirtti.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına konuşan Haddad, yaptırımları delerek enerji ticareti yaptığı iddia edilen hayalet filosuna yönelik olanlar dahil, Rusya'ya karşı yaptırımların masada olduğunu ve Ukrayna'ya askeri desteği sürdüreceklerini söyledi.

Ukrayna'ya destek konusunda ateşkes sonrası süreç üzerine çalıştıklarını dile getiren Haddad, ateşkesin "yeniden silahlanmak ve Ukrayna'ya yeniden saldırmak için Rusya tarafından bir parantez" gibi algılanmaması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'ya askeri destek konusunda Fransa ile bu ülke arasında imzalanan Rafale savaş uçaklarının satışını içeren niyet mektubuna değinen Haddad, "Avrupa Güvenlik Eylemi" (SAFE) ortak savunma finansman programı kapsamında ayrılan 150 milyar avronun kıtanın savunma bağımlılığının azaltılmasının yanı sıra Avrupa-Ukrayna arasındaki savunma endüstrisinin geliştirilmesine de hizmet edeceğini savundu.

Haddad, "Öncelikle güçlü, dayanıklı ve bağımsız bir orduya sahip olması dahil Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri konusunda İngiliz ortaklarımızla çalışıyoruz." dedi.

Ukrayna'ya uzun vadeli yardımlar kapsamında finansal yardımların önemine dikkati çeken Haddad, toplantıda Rusya'nın Avrupa'da dondurulan varlıkların Ukrayna'nın yeniden inşa sürecinde kullanılması konusunun da ele alınacağını kaydetti.

Haddad, Belçika'nın dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılması planına karşı olmasına ilişkin ise "Belçika'nın endişelerini anlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu fonların kullanılmasında uluslararası hukuka uygun hareket edilmesi gerektiğini aktaran Haddad, "Şu dönemde tüm araçların Ukraynalı dostlarımızın hizmetine sunulması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Haddad, toplantıya ilişkin ise "NATO'nun Avrupa ayağının güçlendirilmesinin" ele alınacağını söyledi.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada, büyük kısmı ülkesindeki bir finans kurumunda bulunan dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılmasını içeren Avrupa Birliği (AB) Komisyonu planını eleştirmişti.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Ekonomi
Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalanan Tüter: Kumpas olduğunu düşündüm

Suçüstü yakalandığı rüşvet skandalını böyle savundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişlere sahip

Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişleri var
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig takımına elendi

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım 2. Lig ekibine elendi
Tabela yine değişiyor! Akaryakıta dev bir zam daha yolda

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Dev bir zam daha geliyor
Telebar soruşturmasında çarpıcı detay! 'Vestiyer ücreti' adı altında para almışlar

Kamera kayıtlarını inceleyen polis şeytani planı ortaya çıkardı
Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişlere sahip

Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişleri var
Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi hakkında karar çıktı

Kazımcan'ın gözünü bu hale getiren şahıs hakkında karar
Savcı adayına takılan Erdoğan'ın sözleri kura çekimine damga vurdu

Kura çekimine damga vuran sözler: Gitmeye niyetin yok galiba
Emeklileri heyecanlandıran gelişme: Ankara kulislerinde 'seyyanen zam' hareketliliği var

Emeklileri heyecanlandıran gelişme! Ankara kulisleri hareketlendi
Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor! Kardeşi dahil 3 kişi gözaltına alındı

Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor
Nesli koruma altındaki özel türü kangallara parçalatıp kayda aldı

Nesli koruma altındaki özel türü kangallara parçalatıp kayda aldı
MasterChef şampiyonunun çiçeği burnunda dükkanı kurşunlandı

MasterChef yarışmacısının çiçeği burnunda dükkanı kurşunlandı
VAR'da yeni dönem! İşte çok konuşulacak o değişiklikler

VAR'da yeni dönem! İşte çok konuşulacak o değişiklikler
Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranı netleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.