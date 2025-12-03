Fransa: Belçika'nın (dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılması) endişesini anlıyoruz

Fransa'nın Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Benjamin Haddad, Avrupa'da dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılması konusunda, bu varlıkların büyük kısmını barındıran Belçika'nın endişelerini anladıklarını belirtti.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına konuşan Haddad, yaptırımları delerek enerji ticareti yaptığı iddia edilen hayalet filosuna yönelik olanlar dahil, Rusya'ya karşı yaptırımların masada olduğunu ve Ukrayna'ya askeri desteği sürdüreceklerini söyledi.

Ukrayna'ya destek konusunda ateşkes sonrası süreç üzerine çalıştıklarını dile getiren Haddad, ateşkesin "yeniden silahlanmak ve Ukrayna'ya yeniden saldırmak için Rusya tarafından bir parantez" gibi algılanmaması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'ya askeri destek konusunda Fransa ile bu ülke arasında imzalanan Rafale savaş uçaklarının satışını içeren niyet mektubuna değinen Haddad, "Avrupa Güvenlik Eylemi" (SAFE) ortak savunma finansman programı kapsamında ayrılan 150 milyar avronun kıtanın savunma bağımlılığının azaltılmasının yanı sıra Avrupa-Ukrayna arasındaki savunma endüstrisinin geliştirilmesine de hizmet edeceğini savundu.

Haddad, "Öncelikle güçlü, dayanıklı ve bağımsız bir orduya sahip olması dahil Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri konusunda İngiliz ortaklarımızla çalışıyoruz." dedi.

Ukrayna'ya uzun vadeli yardımlar kapsamında finansal yardımların önemine dikkati çeken Haddad, toplantıda Rusya'nın Avrupa'da dondurulan varlıkların Ukrayna'nın yeniden inşa sürecinde kullanılması konusunun da ele alınacağını kaydetti.

Haddad, Belçika'nın dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılması planına karşı olmasına ilişkin ise "Belçika'nın endişelerini anlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu fonların kullanılmasında uluslararası hukuka uygun hareket edilmesi gerektiğini aktaran Haddad, "Şu dönemde tüm araçların Ukraynalı dostlarımızın hizmetine sunulması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Haddad, toplantıya ilişkin ise "NATO'nun Avrupa ayağının güçlendirilmesinin" ele alınacağını söyledi.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada, büyük kısmı ülkesindeki bir finans kurumunda bulunan dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılmasını içeren Avrupa Birliği (AB) Komisyonu planını eleştirmişti.