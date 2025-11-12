Fosil Yakıtlara Yatırım Yapmak Artık Gereksiz Bir Risk

Uluslararası düşünce kuruluşu Climate Analytics Üst Yöneticisi (CEO) Bill Hare, temiz enerji maliyetleri azalırken, fosil yakıtlara yatırım yapmaya devam etmenin iklim ve ekonomi açısından "gereksiz" bir risk oluşturduğunu belirtti.

Hare, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında Brezilya'nın Belem kentinde, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) son yayımlanan "Dünya Enerji Görünümü" raporuna ilişkin değerlendirmesinde, IEA'nın uzun süredir bilinen bir gerçeği ortaya koyduğunu söyledi.

Fosil yakıtlara desteğin enerji faturalarını daha da artıracağını dile getiren Hare, "Yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak daha düşük enerji faturaları anlamına geliyor ve enerji yoksulluğuyla mücadelede en hızlı yolu sunuyor." dedi.

Hare, yenilenebilir enerjiye desteğin hane halkının yanı sıra iklim açısından da kazançlı olduğunu vurgulayarak, "IEA'nın tüm gelecek senaryolarında yenilenebilir enerji, diğer tüm enerji kaynaklarından daha hızlı büyüyor. Artık yenilenebilir enerji durdurulamaz bir noktaya ulaştı. Güneş enerjisi ve bataryalar o kadar ucuzladı ki, fosil yakıtlara yatırım yapmaya devam etmek artık gereksiz bir iklim ve ekonomik risk oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın adımlarının, enerji dönüşümünün mevcut ivmesini durduğu bir senaryoyu yeniden ortaya çıkarttığını dile getiren Hare, "Dünya genelindeki yenilenebilir enerji ilerlemesine baktığımızda bu gerçekçi bir varsayım değil. Bu senaryo gerçekleşse bile Trump'ın vizyonunun ekonomi, hane halkı faturaları ve iklim açısından bir felaket olacağını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"COP30'da bir seçim yapmamız gerekiyor"

Hare, fosil yakıtlara yeniden yönelme riski artarken, enerji dönüşümünü hızlandırmak için zaman kaybına tahammülün olmadığını ifade ederek, küresel ısınmanın yüzyıl bitmeden yeniden 1,5 derecenin altına çekilmesinin hala mümkün olduğunu söyledi.

COP30'un kritik bir dönemeçte yapıldığına dikkati çeken Hare, "Burada, Brezilya'daki COP30'da bir seçim yapmamız gerekiyor. Bu COP'tan fosil gaz ve petrole daha fazla tutunarak küresel ısınmayı 3 dereceye kadar ısınma yoluna sokarak ya da COP30'dan eyleme yönelik yenilenen bir taahhüt ve sıcaklık artışını 2100 yılına kadar 1,5 derecenin oldukça altına indirmeye yönelik net bir yol haritasıyla ayrılabiliriz." ifadelerini kullandı.