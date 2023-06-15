Forum Trabzon, Doğu Karadeniz'in açık ara tek lideri

Avrupakent Gayrimenkul Geliştirme AŞ Genel Müdürü Muhsin Erkoç, Mart 2022'de devraldıkları Forum Trabzon'un Karadeniz Bölgesi'nin sayılı alışveriş merkezlerinden, Doğu Karadeniz'in ise açık ara tek başına lideri olduğunu söyledi.

Avrupakent Gayrimenkul Geliştirme AŞ Genel Müdürü Muhsin Erkoç, Mart 2022'de devraldıkları Forum Trabzon'un Karadeniz Bölgesi'nin sayılı alışveriş merkezlerinden, Doğu Karadeniz'in ise açık ara tek başına lideri olduğunu söyledi.

Erkoç, Ortahisar ilçesindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, 72 bin metrekare üzerine kurulu alışveriş merkezini devraldıktan sonra, öncesinde ön göremedikleri birçok şeyle karşılaştıklarını belirtti.

Binanın fiziksel kondisyonuna müdahale edilmesi gerektiği düşüncesinden hareketle çalışmalara başladıklarını anlatan Erkoç, izolasyondan otopark giriş-çıkışlarına, aydınlatmadan temizliğine kadar mevcut sıkıntıları çözmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Erkoç, alışveriş merkezinin kuzey tarafındaki yaklaşık 500 araçlık katlı otopark projesinin yasal gerekçelerle iptal edildiğini dile getirerek, bu süreçte yaşananları aktardı.

Yeni yapılacak, "Alışveriş Sokağı" projesiyle çok sayıda gencin istihdam edileceğini, bir çok yeni markanın da alışveriş merkezinde hizmet vereceğini dile getiren Erkoç, "Forum Trabzon, Karadeniz Bölgesi'nin sayılı alışveriş merkezlerinden. Doğu Karadeniz'in açık ara tek başına lideri." dedi.

Erkoç, Forum Trabzon Müdürü Caner Sabaner ile Kiralama ve Pazarlama Müdürü Elif Erbölükbaş'ın da katıldığı toplantıda, gazetecilerin sorularını yanıtladı.