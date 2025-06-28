Forthing Otomobil İçin Türkiye'de 3.487 Ön Sipariş Alındı

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Ulu Motor, Forthing otomobili için Türkiye'de 3.487 adetlik ön sipariş aldığını duyurdu. İlk araç teslimatlarının ağustos sonunda başlayacağı belirtilirken, markanın elektrikli ve hibrit modellerinin de gelecekte satışa sunulması planlanıyor.

Türkiye distribütörlüğünü Ulubaşlar Grubu bünyesindeki Ulu Motor'un üstlendiği Forthing otomobil için 3 bin 487 adetlik ön sipariş verildi.

Ulu Motor'dan yapılan açıklamaya göre, Çinli otomobil üreticisi Dongfeng Motor bünyesindeki Forthing'in Türkiye'deki ilk araç teslimatları ağustos ayı sonunda başlayacak.

Türkiye distribütörlüğünü Ulu Motor'un üstlendiği Forthing için 3 bin 487 adetlik ön sipariş verildi.

D segmentinde yer alan T5 EVO ve M4 U-TOUR modellerinde sunulan 1,5 litrelik turbo beslemeli, 175 beygir gücünde ve 285 Nm tork üreten benzinli motor seçeneği, performans ve yakıt verimliliğini bir arada sunuyor.

Gelecek dönemde markanın elektrikli ve hibrit seçeneklerinin de Türkiye pazarında satışa sunulması planlanıyor.

Türkiye genelinde bayilik ve servis ağı oluşturma çalışmaları sürerken, en az 40 adet hizmet noktası oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
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