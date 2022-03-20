Formula 1'de sezon TV+'ta açılıyor

Dünyanın en önemli motor sporu organizasyonu olarak görülen Formula 1'de yeni sezon heyecanı, bugün Bahreyn GP'si ile TV+'ta yaşanacak.

Turkcell açıklamasına göre, TV+'ta spor şöleni hız kesmeden devam ediyor.

Geçen yıl Max Verstappen ile Lewis Hamilton arasında son yarışın son turuna kadar devam eden şampiyonluk mücadelesinin yaşandığı F1'de, 2022 sezonunun ilk yarışı Bahreyn'de koşulacak.

Verstappen ve Hamilton kadar Charles Leclerc ve Carlos Sainz'in de favori pilotlar arasında gösterildiği sezonun açılış yarışı, bugün saat 18.00'de TV+'tan naklen yayınlanacak.

TV+'ta Formula 1 heyecanı Bahreyn GP'si ile sınırlı kalmayacak. Tüm sezon boyunca yarışların ve sıralama turlarının canlı yayınlarla sporseverlerle buluşacağı F1'de, ikinci yarış olan Suudi Arabistan mücadelesi de TV+'ta olacak. Motor sporları severleri, 25-27 Mart'ta Suudi Arabistan GP'sini de TV+'tan canlı yayınlarla takip edebilecek.

Roma derbisi TV+'ta

Avrupa'nın en değerli futbol liglerinden İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A heyecanı da TV+ ekranlarında devam ediyor.

İtalya'da haftanın maçı Roma derbisi olacak. Roma'nın evinde Lazio'yu ağırlayacağı karşılaşma bugün saat 20.00'de TV+'tan naklen futbolseverlerle buluşacak.

Ayrıca Premier Lig'de de Londra derbisinde Tottenham, West Ham United'ı konuk edecek. Saat 19.30'da başlayacak karşılaşma, canlı olarak TV+'ta yayınlanacak.

TV+ Canlı Yayınları S Sport'ta (77. Kanal), "14.00'de Venezia-Sampdoria, 17'de Leicester-Brentford, 19.30'da Tottenham-West Ham United maçları naklen yayınlanacak.

S Sport2'nin (78. Kanal) yayın akışında 18'de Formula 1 Bahreyn, 20'de Roma -Lazio, 22.30'da Bologna-Atalanta başlıkları öne çıkıyor.