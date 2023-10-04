Ford, otomotiv grevi için yeni teklifini sundu

CHICAGO, 4 Ekim (Xinhua) -- Ford Motor Company Salı günü, devam eden sözleşme görüşmeleri kapsamında Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası'na (UAW) yedinci teklifini sundu. UAW'nin ABD'nin üç büyük otomobil üreticisi olan General Motors (GM), Ford Motor ve Stellantis'e karşı başlattığı otomotiv grevi 19. gününü girdi.

Ford'un Pazartesi gecesi sendikaya yaptığı bu "en güçlü" ve "kapsamlı" teklif, ABD'de sendika tarafından temsil edilen her fabrika için ürün taahhüdü edilmesini, geçici çalışanlara ilk kez kardan pay verilmesini, geçici çalışanların ilk kez onay ikramiyesine hak kazanmasını, geçici işçiler için başlangıç ücretinin saat başına 21 ABD dolarına yükseltilmesini, en az üç aylık sürekli hizmeti olan tüm geçici işçilerin onaya tabi kalıcı statüye geçmesini ve yüzde 20'den fazla ücret artışını içeriyor.

Teklifte Ford'un daha önce önerdiği maddeler de bulunuyor: yaşam maliyeti ödeneklerinin yeniden uygulanması, ücret kademelerinin kaldırılması, işçilerin ücret skalasının en üstüne ulaşma süresinin "yarıdan fazla" azaltılması ve beş haftaya kadar tatil, "ortalama" 17 gün ücretli izin ve iki "aile günü" dahil olmak üzere daha fazla izin.