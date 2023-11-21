Ford, Michigan'daki batarya fabrikasında küçülme planlıyor

ABD'li otomobil üreticisi Ford, elektrikli araçlara yönelik talebin az olması ve işçi maliyetlerinin artması nedeniyle Michigan'da kurulması planlanan batarya fabrikasında kapasite ve istihdam küçülmesine gideceğini duyurdu.

ABD'li otomobil üreticisi Ford, elektrikli araçlara yönelik talebin az olması ve işçi maliyetlerinin artması dolayısıyla Michigan'da kurulması planlanan batarya fabrikasında, kapasite ve istihdam küçülmesine gidileceğini duyurdu.

Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin elektrikli araçlara ilişkin uzun vadeli strateji konusunda iyimser olmaya devam ettiği ancak bazı yatırımları yeniden düzenlediği aktarıldı.

Açıklamada, Ford'un batarya fabrikası projesinde ilerleme kaydettiği ancak yatırımı "büyümeyi ve karlılığı dengelerken doğru ölçeklendirdiği" ifade edildi.

Söz konusu düzenlemeler kapsamında, tesisin bundan böyle 20 gigavat üretim kapasitesine sahip olacağı belirtilen açıklamada, 1700 kişiye istihdam sağlayacağı aktarıldı.

Açıklamada, fabrikanın 2026 itibarıyla lityum demir fosfat (LFP) batarya hücresi üretmeye başlamasının planlandığı kaydedildi.

Ford, şubat ayında, Çin merkezli Contemporary Amperex Technology (CATL) şirketinin teknolojisini kullanarak Michigan eyaletinde batarya fabrikası kurmak için 3,5 milyar dolarlık yatırım planladığını duyurmuştu.

Söz konusu duyuruda, tesisin 35 gigavatlık üretim kapasitesine sahip olmasının ve ilk etapta 2 bin 500 kişiye istihdam sağlamasının öngörüldüğü belirtilmişti.

Ford'un bu projede Çinli CATL şirketi tarafından sağlanan teknolojiyi kullanması tepki çekmişti.

Ford, ekim ayı sonunda da alıcıların daha temkinli davranması nedeniyle 12 milyar dolarlık elektrikli araç yatırımını erteleyeceğini duyurmuştu. Şirket bilançosunda, ABD'li elektrikli araç alıcılarının "isteksiz olduğunu" bunun da elektrikli araç fiyatları ile karlılığını keskin bir şekilde baskıladığını belirtmişti.