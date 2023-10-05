Ford, grev nedeniyle 400 işçiyi işten çıkardı

Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası'nın ABD'nin üç büyük otomobil üreticisine karşı başlattığı grev Çarşamba günü 20. gününe girerken Ford Motor Company, Michigan eyaletindeki iki fabrikasında yaklaşık 400 işçiyi geçici olarak işten çıkardı.

CHİCAGO, 5 Ekim (Xinhua) -- Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası'nın ABD'nin üç büyük otomobil üreticisine karşı başlattığı grev Çarşamba günü 20. gününe girerken Ford Motor Company, Michigan eyaletindeki iki fabrikasında yaklaşık 400 işçiyi geçici olarak işten çıkardı.

Detroit News'in Ford Sözcüsü Dan Barbossa'nın açıklamasına dayandırdığı habere göre Ford, Livonia Şanzıman Fabrikası'ndaki 350 ve Sterling Heights Aks Fabrikası'ndaki 50 çalışanından Perşembe günü işi bırakmalarını istedi.

İşten çıkarmalar, grevin Cuma günü Ford'un Chicago Montaj Fabrikası'nı da kapsayacak şekilde genişlemesi sonucunda gerçekleşti. Sendika, Üç Büyükler tarafından işten çıkarılan üyelerine, grevdeki üyelerine yaptığı gibi haftalık 500 dolar ödüyor.

Ford, grevin başladığı 15 Eylül'den bu yana yaklaşık 1.330 işçiyi işten çıkardı.

Sendikanın Üç Büyükler ile yürüttüğü pazarlığa ilişkin olarak Cuma günü Facebook Live üzerinden bir güncelleme sunması bekleniyor. Grevi genişletmeyi planlayıp planlamadığı ise belirsizliğini koruyor.