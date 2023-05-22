Ford, elektrikli araç üretimine yönelik lityum tedariki anlaşmaları yaptı

NEW ABD'li otomobil üreticisi Ford Motor, elektrikli araç üretimini artırma planları kapsamında, batarya ham maddelerine yönelik Albemarle ve Nemaska Lithium ile tedarik anlaşmaları yaptı.

NEW ABD'li otomobil üreticisi Ford Motor, elektrikli araç üretimini artırma planları kapsamında, batarya ham maddelerine yönelik Albemarle ve Nemaska Lithium ile tedarik anlaşmaları yaptı.

Albemarle'den yapılan açıklamada, elektrikli araç üretimini destekleyecek lityum hidroksiti sağlamak üzere Ford ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Şirketin, yaklaşık 3 milyon Ford elektrikli araç bataryası için lityum hidroksit tedarik edeceği kaydedilen açıklamada, 5 yıllık tedarik anlaşmasının 2026'da başlayacağı ve 2030'a kadar süreceği aktarıldı.

Açıklamada, Albemarle ile Ford'un ülkede yerel olarak üretilen veya ABD Serbest Ticaret Anlaşması olan bir ülke menşeli lityum hidroksit tedarik etmeyi taahhüt ettiği bildirildi.

Nemaska Lithium'dan yapılan açıklamada da Ford ile lityum ürünlerinin tedariki için 11 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.