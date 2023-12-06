Forbes'un Dünyanın En Güçlü 100 Kadını Listesinde Afrikalı 3 İsim Yer Aldı

Forbes'un hazırladığı 'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' listesinde bu yıl Afrika'dan 3 isim yer aldı. Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo Iweala, Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan ve Nijeryalı medya patronu Mo Abudu listede yer aldı.

İş dünyası dergilerinden Forbes'un hazırladığı "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesinde bu yıl Afrika'dan 3 isim yer aldı.

Forbes Dergisi'nin geleneksel olarak her yıl belirlediği "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesinde, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo Iweala 87. sırada yer alarak, dünyadaki en etkili Afrikalı kadın olarak gösterildi.

Listede Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan 93. sırada, Nijeryalı medya patronu Mo Abudu 98. sırada yer aldı.

Iweala, 2021'de Dünya Ticaret Örgütünün başına geçen tarihteki ilk kadın ve Afrikalı olmuştu.

Listenin birinci sırasında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bulunurken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ikinci, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris üçüncü sırada yer aldı.

Forbes dergisinin 2004'ten bu yana hazırladığı listede yer alan kadınlar, medyada görünürlük, siyaset ve ekonomiyi yönlendirme gibi kriterlere göre belirleniyor.