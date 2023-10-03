Fongogo, StartupMarket'ı Satın Aldı ve Türkiye'nin En Büyük Startup Yatırım Platformu Haline Geldi

Ödül bazlı kitle fonlamasında lider olan Fongogo, SPK lisanslı yatırım platformu olarak başarılı hisse bazlı fonlamalar gerçekleştirdi. Şimdi ise StartupMarket'ı satın alarak Türkiye'nin en büyük startup yatırım platformu haline geldi.

Ödül bazlı kitle fonlamasında Türkiye'nin pazar lideri Fongogo, son dönemde başarılı hisse bazlı fonlamaları ile dikkat çekmekteydi. SPK lisanslı yatırım platformu, Eylül 2023'te Sharks & Partners liderliğinde gerçekleştirdiği Seri A öncesi köprü yatırım turunun ardından StartupMarket'ı satın aldığını duyurdu.

Bölgenin en büyük startup yatırım platformu olacağız

Bu satın alma ile Fongogo, StartupMarket platformundaki geniş girişimci ve yatırımcı ağına erişim imkanı sağlayarak kitle fonlamasında çok önemli bir rekabetsel avantaj yakalamış oldu. Satınalma ile StartupMarket üzerindeki 3.000'e yakın girişime ve binlerce yatırımcıya ulaşmış olan Fongogo, Türkiye'nin en büyük startup yatırım platformu haline gelmiş oldu.

Bölgenin en büyük kitle fonlama platformu olmayı hedeflediklerini belirten Fongogo Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çebi satın alma ile ilgili olarak şunları söyledi: "StartupMarket ile birleşmekten büyük bir heyecan duyuyoruz. Girişim, yatırımcı ve çözüm ortaklarına Startupmarket kanalıyla bir buluşma ve etkileşim platformu sağlarken, Fongogo ile yatırım turuna çıkan girişimlerin kaynağa erişimini kolaylaştırıyor olacağız.

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İki platform arasındaki sinerjileri ortaya çıkararak liderliğimizde ekosistemin büyümesine vesile olmayı hedefliyoruz. Bu birleşme ile 'Kitlelerin gücüyle girişimlerin ve işletmelerin kaynağa ulaşımını hızlandırmak ve kolaylaştırmak; kaynağı doğru ve sürdürülebilir iş fikirlerine yönlendirerek katma değer yaratmak' olan misyonumuza daha da yakın olduğumuzu görebiliyorum.Bu satın alma Türkiye teknoloji girişimcilik sektörüne hayırlı olsun" dedi.

StartupMarket Kurucusu ve CEO'su Serkan Bağçe satın alma ile ilgili şunları söyledi: "Bu birleşme, Türkiye'nin yaratıcı projeler ve girişimciliği destekleyen güçlü bir ekosistem inşa etme hedefimizin önemli bir adımıdır. Fongogo'nun kitle fonlama alanındaki liderliği, inovasyonu teşvik etme ve gelecek vadeden girişimleri keşfetme konusundaki kararlılığımıza mükemmel bir şekilde uyuyor.

Fongogo son dönemdeki atılımına hız kesmeden devam edecek. Sektörün önemli isimleri ile ekibin güçlendirilmesi ve daha pek çok önemli adımın yakın dönemde ardı ardına açıklanacağını söyleyebilirim."

Birleşme sonrası, Fongogo icradan sorumlu genel müdürü Serkan Bağçe olurken, Ali Çebi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine ek olarak girişim sermayesi yatırım fonlarından sorumlu yönetici rolünü üstlendi. Fongogo kurucu ortağı Ali Tirkeş de ekosistem işbirliklerinden sorumlu yönetici olarak görevine devam edecek.

Satınalma sonrası StartupMarket yatırımcı ortaklarının hisseleri Fongogo hissesine dönüştürülerek kurumsal, girişimcilik, finans ve sermaye piyasaları alanlarında önemli tecrübelere sahip bir yatırımcı havuzuna sahip olundu.

500 milyon TL fonlama gerçekleştirmeyi planlıyoruz

Bugüne kadar Türkiye'de yaklaşık 600 Milyon TL kitle fonlaması gerçekleştiğini ileten Serkan Bağçe "Bugüne kadar sadece 25.000 farklı yatırımcının kitle fonlaması yatırımı yaptığını görüyoruz. Hisse senedi piyasası ve coin pazarındaki milyonlarca yatırımcıyı düşündüğümüzde kitle fonlaması üzerinden gerçekleştirilen startup yatırım pazarının en az 25 kat daha büyümesini bekliyorum. Fongogo olarak platformumuzda 2025 yılında toplam 500 Milyon TL fonlamaya ulaşacak şekilde planlamalarımızı yaptık" dedi.