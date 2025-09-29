Fonangels Yıldızları Etkinliği, Girişimciliği Desteklemek Amacıyla Gerçekleşti

Fonangels Yıldızları etkinliği, ekonomik büyümeyi hızlandırarak sürdürülebilir bir ekosistemin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi ve finans sektörü temsilcilerini bir araya getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de girişimcilik ekosistemi hızla büyürken, özellikle teknoloji ve inovasyon odaklı girişimlerin sayısındaki artış, sermaye ihtiyacını da beraberinde getiriyor.

Bu amaçla Dünya Katılım Bankası ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, yenilikçi fikirlerin hayata geçmesine ve sürdürülebilir işbirliklerinin kurulmasına yardımcı oldu.

Fonangels Yıldızlarının sunum yaptığı etkinlikte yer alan sektör temsilcileri, girişimcilerin fon kaynaklarına erişimi ve doğru network ağlarını oluşturması için gerekli mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiğini aktardı. Finans sektörünün büyüme sürecine de dikkat çekilerek, sermayenin girişimcilik dünyasıyla daha verimli bir şekilde buluşmasının Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayacağına değinildi.

Girişimciler doğru bağlantılara ve mentörlük fırsatlarına da ihtiyaç duyuyor"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Fonangels Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kuş, girişimcilerin yalnızca finansmana değil, aynı zamanda doğru bağlantılara ve mentörlük fırsatlarına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Bu tarz etkinliklerin, girişimcilerin potansiyellerini ortaya çıkarmaları açısından büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayan Kuş, şunları kaydetti:

"Yatırım dünyasında asıl maharet, bugünün dev firmalarına yatırım yapmak değil, yarının devleri olacak girişimleri bugünden keşfedip onlara yatırım yapabilmek. Amacımız, girişimcilere sadece fon sağlamakla kalmayıp, doğru kişilerle tanışarak işlerini büyütebilecekleri bir ortam oluşturmak."

Dünya Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş da girişimcilerin fikirlerini dinlemekten memnuniyet duyduklarına değinerek, "Girişimciler, ekonomik büyümenin ve yenilikçi çözümlerin en önemli aktörleri. Onları desteklemek, ülkemizin geleceğine yatırım yapmaktır." ifadelerini kullandı.