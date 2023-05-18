Fokus Enerji, Form Plastik'in Manisa'daki fabrikasının çatısına GES kuracak

Fokus enerji, Form Plastik'in Manisa'daki fabrikasının çatısına 1663,2 kilovat peak gücünde güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu için anlaşma imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, otomotiv ve beyaz eşya sektöründe plastik üreticisi konumunda faaliyet gösteren Form Plastik, yatırımlarına yenilebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimini ekledi.

Yapılacak yenilenebilir enerji projesi kapsamında yıllık 2 milyon 327 bin 301 kilovatsaat olarak hedeflenen elektrik üretimi sayesinde, yılda 66 bin 494 adet ağacın çevreye sağladığı faydaya denk 1396 ton karbon emisyonu azaltımı sağlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fokus Enerji GES Projeleri Yöneticisi Ömer Fındık, enerji maliyetlerini düşürmek ve doğayı korumak amacıyla şirketlerin yenilenebilir enerji kaynaklarının en ekonomik ve verimlisi olan güneş enerjisi santrali yatırımlarına yöneldiğini, çevre dostu enerji üretimine ilginin arttığını belirtti.