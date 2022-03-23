FODER, çocukların finansal okuryazarlık kavramlarını öğrenmelerini hedefliyor

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Köksal, milli eğitim müfredatındaki derslerde son yıllarda girişimcilik ve finansal okuryazarlık konularına giderek daha çok değinilmesini çok kıymetli bulduklarını ve bunu bir başlangıç olarak gördüklerini belirterek, "Bugün öğrenci olan gençlerimizi yarının bilinçli bireyleri ve ülke ekonomisinin şekillendiricileri olarak yetiştirebiliriz." ifadesini kullandı.

FODER'den yapılan açıklamaya göre, dünya çapında kutlanan Küresel Para Haftası'nın Türkiye ayağı, Borsa İstanbul'da açılış gongu ile başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FODER Yönetim Kurulu Başkanı Köksal, Küresel Para Haftası'nın, geçen yıllarda olduğu gibi dünya genelinde borsa açılış gonglarıyla başlatıldığını bildirdi.

FODER olarak hedeflerinin, finansal okuryazarlık konularının milli eğitim müfredatına dahil edilmesi ve çocukların küçük yaşlardan itibaren finansal okuryazarlık kavramlarını öğrenmeye başlamaları olduğunu belirten Köksal, "Bu kapsamda milli eğitim müfredatımızdaki derslerde son yıllarda girişimcilik ve finansal okuryazarlık konularına giderek daha çok değinilmesini çok kıymetli buluyoruz ve bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. Bugün öğrenci olan gençlerimizi yarının bilinçli bireyleri ve ülke ekonomisinin şekillendiricileri olarak yetiştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Tuana Kızılay da hayatlarının her döneminde yatırım ve tasarruflarını etkin bir şekilde yönetebilmenin ve olası zararlardan korunmaları açısından büyük önem arz eden finansal eğitimin aynı zamanda finansal farkındalığı artırdığını kaydetti.

Kızılay, "Finansal okuryazarlık eğitiminin bu anlamda küçük yaşlarda başlamasının tasarruflarını bilinçli bir şekilde değerlendiren bireylerin yetişmesinden toplumların ekonomik anlamda gelişmesine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Etkinliklerde 176 ülkeden 53 milyon çocuk ve gence eğitimler verildi

FODER ile iş birliğinde kutlanan Küresel Para Haftası boyunca "Paranı Akıllı Kullan, Geleceğini İnşa Et" temalı etkinlikler düzenlenecek.

2012 yılından bu yana düzenlenen etkinliklerde 176 ülkeden 53 milyon çocuk ve gence eğitim verildi.

Küresel Para Haftası'nda FODER çatısı altında, sivil toplum inisiyatifi ile kamu ve özel sektör kuruluşlarının birlikte yürütecekleri etkinlikler gerçekleştirilecek. Bir yandan tasarruf bilincini oluşturacak projeler yürütülürken, eş zamanlı olarak kurumsal ve bireysel üyelerin dahil olacağı etkinlikler yapılacak.

Hafta boyunca ülke genelinde FODER tarafından finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek. Çocuk ve gençler ile para müzeleri ziyaretleri gerçekleştirilecek. Çocuk ve gençlere yönelik dünyadaki iyi uygulama ve politika örnekleri, finansal eğitim ve finansal okuryazarlığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar, farkındalığın artmasını sağlayacak unsurlar ele alınacak.

OECD'nin de destek verdiği Küresel Para Haftası'nın bu yılki teması, "Paranı Akıllı Kullan, Geleceğini İnşa Et" olarak belirlendi. Tema kapsamında çocuklara ve gençlere erken yaşlardan itibaren maliyet konusunda dikkatli olmalarını sağlayacak zekaya dayalı alışkanlıklar edindirmek hedefleniyor.

Hayatın ilerleyen yıllarında karşılaşılabilecek finansal sıkıntılar konusunda bilinç oluşturulurken bir yandan da para yönetimi yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.