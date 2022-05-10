FLO, SAP Global Ödülü'nün sahibi oldu

FLO, kurumsal uygulama ve yazılım alanında faaliyet gösteren SAP tarafından globalde verilen ve yılın en başarılı yazılım ve dijital dönüşüm projelerinin seçildiği "SAP İnovasyon Ödülleri 2022"de, yapay zeka projesi FLO WISE ile dönüşüm kategorisinin kazananı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji ayağında önemli yatırımlarla sektöre fark yaratan projeler kazandıran FLO'nun yapay zeka projesi FLO Wise, SAP Global'in yenilikçi çözümlerini en iyi şekilde iş süreçlerine entegre eden şirketlerin ödüllendirdiği "SAP İnovasyon Ödülleri 2022"de ödüle layık görüldü.

FLO Wise, 40 ülkeden 200'ü aşkın şirketin projelerinin değerlendirildiği SAP İnovasyon Ödüllerinde dönüşüm kategorisinin en iyisi seçildi.

Dijital projeleriyle sektöre öncülük ediyor

Dünyadaki yüzlerce ilham verici inovasyon hikayesi arasından seçilerek, ödüle layık görülen FLO Wise projesiyle, iki ayaklı olarak yapay zeka destekli iade çalışmaları ele alınıyor. FLO Wise'da bir yapay zeka asistanı sayesinde; müşterilerin mağazalara getirdiği hasarlı ürünler ile ilgili geçmiş iade bilgileri, ürünün temel özellikleri, mevsim koşullarına dayanan analizi, ürünü üreten tedarikçinin kalite geçmişi, benzer ürünlerdeki iade istatistikleri ve hatta geçmiş müşteri davranış analizi gibi birçok parametre dikkate alınarak müşteri memnuniyetini büyük oranda sağlanıyor.

FLO WISE projesinin ikinci ayağında ise, ayakkabı sektörünün kanayan yarası olan, bütünlüğü (sağ-sol teki) bozulan ayakkabılara çözüm bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FLO Bilgi Teknolojileri ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Burak Aktaş, geleneksel perakendeciliğin sınırlarını aşarak çok kanallı, çok markalı dijital odaklı global bir ürün şirketi haline dönüştüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Mağazacılığın dönüşen rolü ile birlikte, tüketicilerin beklentilerinin de ötesine geçerek online kanallar ile fiziki kanalları entegre biçimde kurgulama hedefimiz teknoloji çalışmalarımızı şekillendirdi. Bu doğrultuda müşterilerimize çok daha iyi hizmet verebilmek için hayata geçirdiğimiz projelerle perakende sektöründe pek çok konuda öncü olduk ve örnek alınan işler yaptık. Sektörümüze özgü sorunlara yapay zeka teknolojisini kullanarak çözüm bulduğumuz FLO WISE, 40 ülkeden 200'ü aşkın şirketin projelerinin değerlendirildiği SAP global ödüllerinde Türkiye'den ödül alan sayılı projeler arasında yerini aldı.

Bu kıymetli ödülü almamızda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımıza bizi gururlandırdıkları için teşekkür ediyorum. Dijitalleşme odağımız ile birlikte müşterilerimize her seferinde en iyisini sunmayı ilke edinen bir yapı olarak, teknolojik dönüşümleri FLO'da gerçekleştirmeye ve sektörümüze de bu anlamda yön veren yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde toplam 105 milyon TL teknoloji yatırımı yaptık. Önümüzdeki iki yıl içerisinde de 150 milyon TL'nin üzerinde teknolojiye yatırım yapmayı planlıyoruz."