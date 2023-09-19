FLO'dan sonbahar koleksiyonu

FLO, sonbaharda erkek ve çocuklar için birbirinden rahat ayakkabı ve kıyafet alternatifleri sunuyor.

FLO, sonbaharda erkek ve çocuklar için birbirinden rahat ayakkabı ve kıyafet alternatifleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uygun, rahat ve iddialı ürünlerin adresi FLO, yüzlerce modelin yer aldığı yeni sezon koleksiyonunu vitrine çıkardı.

Stilini en doğru şekilde tamamlamak isteyen kadınlar, bu sezonda hem günlük hem de şık kombinlerine en özel dokunuşu FLO ile yapıyor. Birbirinden zarif ve şık topuklu ayakkabılar, günlük hayatın vazgeçilmezi olan casual modeller ve zamansız kıyafetler ile kombinlerini benzersiz hale getiriyor.

FLO, yalnızca kadınlara değil erkeklere de sezonun en trend ürünlerini sunuyor. Siyah, beyaz, gri ve taba renkleriyle öne çıkan yeni sezon koleksiyonu, her sezon olduğu gibi bu sezonda da tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

FLO'nun geniş çocuk koleksiyonundaki ayakkabılar, miniklerin ilgisini çekecek eğlenceli tasarımları ve her harekete kolaylıkla eşlik edecek anatomik yapısı sayesinde adımları daha keyifli hale getiriyor. Konforlu iç yapısı ve sevimli görüntüsüyle ilgi uyandıran modeller koşmayı ve zıplamayı seven çocukların gözdesi oluyor.