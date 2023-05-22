FLO'dan 'İlkbahar-Yaz Tekstil Koleksiyonu'

Sezonun trend renklerini tekstil koleksiyonuna yansıtan FLO, kadın ve erkekler için birçok model alternatifi sunuyor.

Sezonun trend renklerini tekstil koleksiyonuna yansıtan FLO, kadın ve erkekler için birçok model alternatifi sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, tarzından ödün vermek istemeyen kadınlar için tasarlanan bralet, tayt, eşofman, şort ve tişörtler yumuşak dokularıyla iyi hissettirecek. Bol ve dar kesimler, terletmeyen ince kumaşlar ve daha birçok model, alternatifleriyle kadınların beğenisine sunuluyor.

FLO İlkbahar-Yaz Tekstil Koleksiyonu'nda erkekler için ise şortlar, tişörtler ve eşofmanlar öne çıkıyor.

Turuncu, siyah, beyaz, gri, kırmızı, mavi ve lacivert gibi bahar enerjisini yansıtan renklerle öne çıkan modeller, baskı detaylarıyla harmanlanarak trend takipçilerini sevindiriyor. Yumuşak yapılarıyla ve rahat tarzlarıyla günlük hayatta en çok tercih edilen spor kıyafetleri ve sneakerlar ile bir uyum yakalıyor.

FLO'nun Tekstil Koleksiyonu'nu daha yakından görebilmek için FLO mağazaları ve "www.flo.com.tr" ziyaret edilebiliyor.