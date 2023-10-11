Erdoğan: Otomobil fiyatlarında indirimler başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Enflasyon ile mücadele süreci) Ekonomik hiçbir gerekçeyle açıklanamayacak afaki rakamlar gördük. Attığımız kararlı adımlarla otomobil fiyatlarından başlayarak birçok alanda ciddi mesafe aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Enflasyon ile mücadele süreci) Ekonomik hiçbir gerekçeyle açıklanamayacak afaki rakamlar gördük. Attığımız kararlı adımlarla otomobil fiyatlarından başlayarak birçok alanda ciddi mesafe aldık. Daha bir ay öncesine kadar güya araç kıtlığından dolayı fiyatlar sürekli artarken bugün artık indirimleri hatta kampanyaları konuşuyoruz. Fırsatçılık peşinde koşanlara nefes aldırmayacağız. Milletimizi haksız fiyat artışlarından, güvensiz ürünlerden, aldatıcı ticareti faaliyetlerden korumaya devam edeceğiz.