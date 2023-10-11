Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonla Mücadelede Kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esasen her ülkenin kendi gerçeklerine göre farklı seviyelerinde seyreden enflasyonda yüksek oranda seyreden oranlar tüm dünyanın sorunudur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esasen her ülkenin kendi gerçeklerine göre farklı seviyelerinde seyreden enflasyonda yüksek oranda seyreden oranlar tüm dünyanın sorunudur. Biz de bu durumdan muzdarıp durumdayız. Enflasyonun yol açtığı sıkıntıların üstesinden gelece bir program uyguluyoruz. Bu programın başarısı devlet kurumlarının yanında üreticisinden tüketicisine kadar tüm kesimleriyle 85 milyonunun tamamının fedakarlığı ve kararlılığıyla mümkündür.