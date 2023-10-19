Fiyatlar düşüşe geçti, balığa ilgi arttı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta tezgahlarda balık fiyatlarının düşüşe geçmesi ilgiyi arttırdı.

Zonguldak'ta havaların soğumasıyla birlikte balık fiyatları yeniden düşeşe geçti. Balık fiyatların düşük olması hem esnafı hem de vatandaşları memnun etti. Tezgahların en ucuz balığı hamsi olması nedeniyle en çok ilgiyi hamsi gördü. Tezgahlarda hamsi 80 TL, istavrit 100 TL ve palamut ise tanesi 150 TL'den satıldı.

Balıkçı Zeki Beybeoğlu, "Biz balığı pahalı satma taraftarı değiliz. Şartlar bazen elvermiyor. Bizde insanlar gibi halden balık alıyoruz. Bazen kasası bin TL alıyor bazen de 500 TL alıyor. 500 TL olduğu zaman balığı 50 TL satıyoruz. Bu fiyatları biz belirlemiyoruz tutanlar belirliyor. Öyle bolluk tok. mezgit yok, çinakop yok. hamsi bariz bolluk yok. Hamsi 80 TL, palamut 150 TL, istavrit 100 TL. Hava daha yeni soğudu. Ekim'in 20'si. Havalar iki üç günde bir serinledi. Bu sene palamuttan geçtik. Hamsi olur belki çinükop olur mezgit olur" dedi.