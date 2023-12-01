- Fiyatlar düştü, vatandaş yoğun ilgi gösterdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta vatandaşlar balık fiyatlarının düşüşe geçmesiyle vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösterdi.

Zonguldak'ta havaların soğumasıyla balık fiyatları düşüşe geçtiği. Tezgahlarda hamsi 50 TL, İstavrit 70 TL ve Mezgit ise 100 TL satıldı. Balık fiyatların uygun olduğunu gören vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösterdi.

Öte yandan tezgahlarda en çok ilgiyi ise hamsi gördü. Hamsinin fiyatının Mezgit ve İstavrite göre daha ucuz olması ilgiyi daha çok arttırdı. Balıkçı Zeki Beybeyoğlu,"Biz her zaman bunu dile getiriyoruz. Balığıymışız satmak istiyoruz. Balık bolken biz balığı 50 TL'ye veririz. inşallah 20 TL'ye düşer halkımız yer. Havalar kötü olduğu zaman bu tutan az tutuyor değerli satıyor. 70-100 TL buluyor bazı zaman. Biz her zaman bunu istiyoruz bol olsun ucuz olsun. Halkımız yesin. Havaların soğuması balığı bollaştırıyor. Şuanda mezgit yok. Palamut olmadı. Çinakop yok. Şuanda hamsi var. Mezgit balığı var. İstavrit var. Mezgit 100 TL, İstavrit 70 TL" dedi.