Üye Girişi
Haberler

Fiyatlar düştü, vatandaş yoğun ilgi gösterdi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Zonguldak'ta vatandaşlar balık fiyatlarının düşüşe geçmesiyle tezgahlara yoğun ilgi gösterdi. Hamsi, İstavrit ve Mezgit gibi balıklar uygun fiyatlarıyla dikkat çekti.

- Fiyatlar düştü, vatandaş yoğun ilgi gösterdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta vatandaşlar balık fiyatlarının düşüşe geçmesiyle vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösterdi.

Zonguldak'ta havaların soğumasıyla balık fiyatları düşüşe geçtiği. Tezgahlarda hamsi 50 TL, İstavrit 70 TL ve Mezgit ise 100 TL satıldı. Balık fiyatların uygun olduğunu gören vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösterdi.

Öte yandan tezgahlarda en çok ilgiyi ise hamsi gördü. Hamsinin fiyatının Mezgit ve İstavrite göre daha ucuz olması ilgiyi daha çok arttırdı. Balıkçı Zeki Beybeyoğlu,"Biz her zaman bunu dile getiriyoruz. Balığıymışız satmak istiyoruz. Balık bolken biz balığı 50 TL'ye veririz. inşallah 20 TL'ye düşer halkımız yer. Havalar kötü olduğu zaman bu tutan az tutuyor değerli satıyor. 70-100 TL buluyor bazı zaman. Biz her zaman bunu istiyoruz bol olsun ucuz olsun. Halkımız yesin. Havaların soğuması balığı bollaştırıyor. Şuanda mezgit yok. Palamut olmadı. Çinakop yok. Şuanda hamsi var. Mezgit balığı var. İstavrit var. Mezgit 100 TL, İstavrit 70 TL" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Zonguldak Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

1 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Kasım 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 1 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş - Club Brugge maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş - Club Brugge kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! 30 Kasım Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı CANLI izle! Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Kayserispor puan silme cezası mı aldı, kaç puanı silinecek? Kayserispor neden ceza aldı? Valorant çöktü mü? Valorant sorun mu var? 30 Kasım LoL çöktü mü? 30 Kasım LoL giriş ekranı neden açılmıyor? Nordsjaelland-Fenerbahçe maç kadrosu 11'leri! Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title