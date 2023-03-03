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Fiyatı yükselişe geçince üreticiler bu yıl tarlalarına soğan ekmeye başladı

Ekonomi Haberleri

Fiyatı yükselişe geçince üreticiler bu yıl tarlalarına soğan ekmeye başladı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kuru soğan ekimi yapılmaya başlandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kuru soğan ekimi yapılmaya başlandı. Üreticiler hasat için rekolte ve fiyatlardan umutlu olduklarını belirttiler.

Şuhut ilçesindeki 50 bin metrekarelik bir alanda uzun bir aradan sonra soğan ekimi gerçekleştirildi. İlçedeki üreticiler, bu yıl fiyatı son aylarda yükselmesinden dolayı soğan ekimi kararı aldıklarını ifade ettiler. Çiftçiler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin soğan üretimine olumsuz yansıyacağı görüşünü belirttiler.

İlçede soğan ekimi gerçekleştiren çiftçilerden Halil Demirkol, tarlalarına 'Elana' isimli soğan cinsinin ekimini yaptıklarını dile getirdi. Demirkol, "Bu soğan cinsinin verimi yüksek ve kış şartlarına da dayanıklı. Bu soğan cinsini araştırarak diktik. Hasat döneminde de ürünümüzü kendimiz pazarlayacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Karahisar Ekonomi Haberler

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