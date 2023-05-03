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Fiyat artışları (3)

Fiyat artışları (3)

Ekonomi Haberleri

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında nisanda yıllık bazda en yüksek artış 66,62 ile sağlık grubunda olduTürkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,68, bir önceki yılın aralık...

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında nisanda yıllık bazda en yüksek artış 66,62 ile sağlık grubunda oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,68, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,21 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 67,20 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla nisanda aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar yüzde 5,93 ile haberleşme, yüzde 4,24 ile lokantalar ve oteller, yüzde 3,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Nisanda aylık bazda azalış gösteren tek ana gruplar ise yüzde 1,47 ile konut olarak kaydedildi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 66,62 ile sağlık, yüzde 66,41 ile lokanta ve oteller, yüzde 53,92 ile gıda ve alkolsüz içecek grubunda görüldü.

Nisan 2022'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 13,82 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 25,56 ile ulaştırma, yüzde 36,38 ile haberleşme olarak belirlendi.

Aynı ayda, endekste kapsanan 143 temel başlıktan 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylık yüzde Yıllık yüzde
TÜFE2,3943,68
Gıda ve alkolsüz içecekler3,9553,92
Alkollü içecekler ve tütün0,0138,21
Giyim ve ayakkabı3,8213,82
Konut-1,4743,18
Ev eşyası1,5348,40
Sağlık2,5066,62
Ulaştırma 2,5425,56
Haberleşme5,9336,38
Eğlence ve kültür2,5346,38
Eğitim3,0844,07
Lokanta ve oteller4,2466,41
Çeşitli mal ve hizmetler1,4247,95
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,74, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,36, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,02 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,48 olarak gerçekleşti.

Nisan aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,25 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE, en az artış yüzde 1,74 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Yıllık bazda ise en yüksek artış, yüzde 48,02 ile "işlenmemiş gıda ürünler, enerji, alkollü içkiler ile tütün ile altın hariç TÜFE", en düşük artış yüzde 43,12 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylık değişim (yüzde)Yıllık değişim (yüzde)
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE2,2547,55
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2,7448,02
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE3,2145,48
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE1,7443,12
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE2,4743,89
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE3,2543,53
(Bitti)

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi

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