Fiyat artışları (3)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında nisanda yıllık bazda en yüksek artış 66,62 ile sağlık grubunda olduTürkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,68, bir önceki yılın aralık...

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında nisanda yıllık bazda en yüksek artış 66,62 ile sağlık grubunda oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,68, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,21 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 67,20 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla nisanda aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar yüzde 5,93 ile haberleşme, yüzde 4,24 ile lokantalar ve oteller, yüzde 3,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Nisanda aylık bazda azalış gösteren tek ana gruplar ise yüzde 1,47 ile konut olarak kaydedildi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 66,62 ile sağlık, yüzde 66,41 ile lokanta ve oteller, yüzde 53,92 ile gıda ve alkolsüz içecek grubunda görüldü.

Nisan 2022'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 13,82 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 25,56 ile ulaştırma, yüzde 36,38 ile haberleşme olarak belirlendi.

Aynı ayda, endekste kapsanan 143 temel başlıktan 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle: